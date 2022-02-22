Зеленский заявил о призыве оперативного резерва ВСУ: кто в него входит

Зеленский издал Указ о призыве резервистов в особый период

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к украинскому народу вечером во вторник, 22 февраля, объявил о призыве резервистов.

"Телеграф" разбирался, кто входит в оперативный резерв и как проходит их служба.

Кто такие резервисты

Резервисты Вооруженных сил Украины — это граждане Украины, которые в добровольном порядке проходят службу в военном резерве ВСУ и других военных формированиях на основании контракта.

Резервисты проходят службу путем привлечения на учебные сборы в воинских частях.

Ограничений по полу и вероисповеданию для прохождения службы в военном резерве нет.

Службу в военном резерве проходят граждане Украины, годные к военной службе по состоянию здоровья, не достигшие предельного возраста пребывания в запасе, которые способны с учетом места жительства (пребывания), профессиональных и моральных качеств к прохождению службы в военном резерве.

Мужчины и женщины, которые не проходили военную службу, также могут проходить службу в военном резерве. Резервистами они становятся сразу после заключения контракта на прохождение службы в военном резерве.

Возрастные ограничения

Граждане Украины имеют такие возрастные ограничения для прохождения службы в резерве:

рядовой состав — до 60 лет;

сержантский, офицерский состав — до 60 лет;

лица младшего офицерского состава — до 60 лет;

лица старшего офицерского состава в военных званиях майор (капитан 3 ранга), подполковник (капитан 2 ранга) — до 60 лет;

полковник (капитан 1 ранга) — до 60 лет.

Резервист проходит службу в военном резерве на основании контракта, который заключает с государством в лице командира воинской части.

Первый контракт с резервистами заключается сроком на 3-5 лет.

После окончания срока действия первого контракта срок службы в военном резерве может быть каждый раз продлен на 3-5 лет до достижения предельного возраста пребывания в военном резерве.

Оборудование и экипировка резервистов

Военная форма одежды, предметы личной экипировки резервистов аналогичные предусмотренным для военнослужащих.

Подготовка резервистов

Резервист проходит подготовку в своем подразделении в должности согласно контракту и привлекается к участию во всех наиболее значимых мероприятиях боевой подготовки (боевые стрельбы, тактические учения и т. Д.). При этом сроки проведения собрания командир воинской части заранее согласовывает с резервистом и его работодателем.

Отличия от военнообязанных

Резервист проходит службу в резерве в добровольном порядке на основании заключенного с ним контракта.

Резервистам ежегодно выплачивается денежное вознаграждение в соответствии с воинским званием по результатам выполнения программы подготовки. Также резервистам возмещают компенсацию за проезд к месту прохождения сборов и обратно и осуществляют выплату суточных (согласно воинских званий).

Работодатель резервиста получает компенсацию заработной платы выплаченную резервисту, за время, отсутствует работник на рабочем месте.

Резервисту гарантируется

Сохранение рабочего места на весь период выполнения обязанностей службы в военном резерве.

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Классы резервистов

Оперативный резерв первой очереди – самый боеспособный. В него входят люди с опытом участия в боевых действиях, которые подписали контракты и проходят службу в резерве, а в особый период — также все, кто отслужил в зоне боевых действий в возрасте до 40 лет.

Этих резервистов используют для доукомплектования:

органов военного управления, воинских частей и подразделений боевого состава ВСУ;

органов управления, воинских частей и подразделений других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований;

правоохранительных органов специального назначения и Госспецсвязи.

Оперативный резерв второй очереди — военнослужащие старшего возраста, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту.

Резерв второй очереди состоит из резерва наращивания и территориального резерва.

Резерв наращивания – это резервисты и военнообязанные, предназначенные для комплектования органов военного управления, воинских частей, военных учебных заведений, учреждений и организаций, которые не вошли в боевой состав ВСУ, в частности тех, что формируются в особый период (стратегических резервов), военных учебных заведений, учреждений и организаций, новых органов управления, воинских частей и подразделений других военных формирований.

Территориальный резерв включает резервистов и военнообязанных, предназначенных для комплектования воинских частей, подразделений территориальной обороны.

Ранее "Телеграф" разбирался в важных вопросах о возможностях сил территориальной обороны стать еще одним сдерживающим фактором, если агрессор все же решится на полномасштабное вторжение в Украину.