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Українці неймовірні: на армію за один день зібрано фантастичну суму

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Волонтери допомагають ЗСУ Новина оновлена 23 лютого 2022, 17:39
Волонтери допомагають ЗСУ

Допомогу направлять для захисників на передовий

Українці та ті, хто співчуває нашій країні, об’єдналися на тлі загрози з боку Російської Федерації та бойовиків на окупованих територіях — фонд "Повернися живим" відзвітував, що за добу на його рахунки надійшло більше коштів, ніж за попередній рік. Йдеться про суму більш ніж 20,5 млн грн.

Команда фонду повідомила, що вони вже спрямовують ці кошти на допомогу для передової і зазначили, що вдячні тим, хто приєднався і приєднується до допомоги: "Люди, ви неймовірні! Найкращий тил! Найсильніша допомога війську ", — сказано в повідомленні. Минулого для фонду перерахували 20 502 560,36 грн.

Глава фонду Тарас Чмут зазначив, що останнім часом рівень фінансової підтримки змінився і він свідчить про те, що Україна та її мешканці готові до боротьби з РФ у різний спосіб. Він також розповів, що військові звертаються до фонду — мають сотні заявок над якими працюють, щоб виграти час для держави.

Як раніше писав "Телеграф", після рішення Росії визнати "незалежність" псевдодержав на окупованій території Донеччини та Луганщини, а також рішення Радфеда РФ про дозвіл на введення в так звані "республіки" військ, в Україні хочуть запровадити надзвичайний стан.

Теги:
#Волонтери #Армія #Допомога
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