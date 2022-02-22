Мінським угодам кінець: Рада ухвалила жорстке рішення проти Росії за визнання “ЛНР-ДНР”

Українські депутати засудили визнання квазіреспублік.

Верховна Рада України у відповідь на визнання Росією самопроголошених утворень "ДНР-ЛНР" на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей ухвалила заяву, у який назвала РФ агресором та наголосила на її односторонньому виході з Мінських домовленостей.

За відповідне рішення проголосували 336 народних обранців, передає кореспондент "Телеграфу" зі стін парламенту у вівторок, 22 лютого.

Рішення підтримали 336 народних обранців

Нардепи у заяві засвідчили вихід Росії з формату Мінських переговорів

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

В ухваленому документі зазначається, що Росія де-факто в односторонньому порядку вийшла з Мінських домовленостей та зруйнувала переговорний процес як на рівні Нормандського формату, так і в рамках Тристоронньої контактної групи.

У поясненні до заяви йдеться, що рішення щодо визнання самопроголошених "ЛНР" та "ДНР" було ухвалене російським керівництвом всупереч усім зусиллям України та міжнародної спільноти щодо мирного врегулювання ініційованого Російською Федерацією конфлікту на території Донецької та Луганської областей України.

Також у заяві, підписаній українськими депутатами зазначається, що Автономна Республіка Крим і місто Севастополь та окремі райони Донецької та Луганської областей залишаються невіддільною частиною території України, тимчасово окупованою Російською Федерацією.

Нагадаємо, що західні країни вкрай негативно відреагували на рішення російської влади щодо визнання так званих "ЛНР-ДНР". Зокрема, Велика Британія заявила про запровадження санкцій проти п'яти російських банків та деяких чиновників з оточення Володимира Путіна. Німеччина завдала санкційного удару по Росії, заявивши про зупиненку сертифікації газопроводу "Північний потік 2". Про санкційну підтримку України також оголосили у Білому домі.