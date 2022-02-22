Минским соглашениям конец: Рада приняла жесткое решение против России за признание "ЛНР-ДНР"

Украинские депутаты осудили признание квазиреспублик.

Верховная Рада Украины в ответ на признание Россией самопровозглашенных образований "ДНР-ЛНР" на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей приняла заявление, в котором назвала РФ агрессором и отметила ее односторонний выход из Минских договоренностей.

За соответствующее решение проголосовали 336 избранников, передает корреспондент "Телеграфа" со стен парламента во вторник, 22 февраля.

Решение поддержали 336 народных избранников

Нардепы в заявлении зафиксировали выход России из формата Минских переговоров

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

В принятом документе отмечается, что Россия де-факто в одностороннем порядке вышла из Минских договоренностей и разрушила переговорный процесс как на уровне Нормандского формата, так и в рамках трехсторонней контактной группы.

В объяснении заявления говорится, что решение о признании самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" было принято российским руководством вопреки всем усилиям Украины и международного сообщества по мирному урегулированию инициированного Российской Федерацией конфликта на территории Донецкой и Луганской областей Украины.

Также в заявлении, подписанном украинскими депутатами, отмечается, что Автономная Республика Крым и город Севастополь и отдельные районы Донецкой и Луганской областей остаются неотделимой частью территории Украины, временно оккупированной Российской Федерацией.

Напомним, что западные страны крайне негативно отреагировали на решение российских властей по признанию так называемых "ЛНР-ДНР". В частности, Великобритания заявила о введении санкций против пяти российских банков и некоторых чиновников из окружения Владимира Путина. Германия нанесла санкционный удар по России, заявив об остановке сертификации газопровода "Северный поток 2". О санкционной поддержке Украины также объявили в Белом доме.