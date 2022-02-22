Укр

Минским соглашениям конец: Рада приняла жесткое решение против России за признание "ЛНР-ДНР"

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Украина назвала Россию агрессором и закрепила это в документе Новость обновлена 22 февраля 2022, 15:51
Украина назвала Россию агрессором и закрепила это в документе

Украинские депутаты осудили признание квазиреспублик.

Верховная Рада Украины в ответ на признание Россией самопровозглашенных образований "ДНР-ЛНР" на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей приняла заявление, в котором назвала РФ агрессором и отметила ее односторонний выход из Минских договоренностей.

За соответствующее решение проголосовали 336 избранников, передает корреспондент "Телеграфа" со стен парламента во вторник, 22 февраля.

Решение поддержали 336 народных избранников
Решение поддержали 336 народных избранников
Нардепы в заявлении зафиксировали выход России из формата Минских переговоров
Нардепы в заявлении зафиксировали выход России из формата Минских переговоров

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

В принятом документе отмечается, что Россия де-факто в одностороннем порядке вышла из Минских договоренностей и разрушила переговорный процесс как на уровне Нормандского формата, так и в рамках трехсторонней контактной группы.

В объяснении заявления говорится, что решение о признании самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" было принято российским руководством вопреки всем усилиям Украины и международного сообщества по мирному урегулированию инициированного Российской Федерацией конфликта на территории Донецкой и Луганской областей Украины.

Также в заявлении, подписанном украинскими депутатами, отмечается, что Автономная Республика Крым и город Севастополь и отдельные районы Донецкой и Луганской областей остаются неотделимой частью территории Украины, временно оккупированной Российской Федерацией.

Напомним, что западные страны крайне негативно отреагировали на решение российских властей по признанию так называемых "ЛНР-ДНР". В частности, Великобритания заявила о введении санкций против пяти российских банков и некоторых чиновников из окружения Владимира Путина. Германия нанесла санкционный удар по России, заявив об остановке сертификации газопровода "Северный поток 2". О санкционной поддержке Украины также объявили в Белом доме.

Теги:
#Украина #Верховная Рада #Россия #Выход #Минские договоренности
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