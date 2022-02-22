Минским соглашениям конец: Рада приняла жесткое решение против России за признание "ЛНР-ДНР"
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Украинские депутаты осудили признание квазиреспублик.
Верховная Рада Украины в ответ на признание Россией самопровозглашенных образований "ДНР-ЛНР" на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей приняла заявление, в котором назвала РФ агрессором и отметила ее односторонний выход из Минских договоренностей.
За соответствующее решение проголосовали 336 избранников, передает корреспондент "Телеграфа" со стен парламента во вторник, 22 февраля.
Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
В принятом документе отмечается, что Россия де-факто в одностороннем порядке вышла из Минских договоренностей и разрушила переговорный процесс как на уровне Нормандского формата, так и в рамках трехсторонней контактной группы.
В объяснении заявления говорится, что решение о признании самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" было принято российским руководством вопреки всем усилиям Украины и международного сообщества по мирному урегулированию инициированного Российской Федерацией конфликта на территории Донецкой и Луганской областей Украины.
Также в заявлении, подписанном украинскими депутатами, отмечается, что Автономная Республика Крым и город Севастополь и отдельные районы Донецкой и Луганской областей остаются неотделимой частью территории Украины, временно оккупированной Российской Федерацией.
Напомним, что западные страны крайне негативно отреагировали на решение российских властей по признанию так называемых "ЛНР-ДНР". В частности, Великобритания заявила о введении санкций против пяти российских банков и некоторых чиновников из окружения Владимира Путина. Германия нанесла санкционный удар по России, заявив об остановке сертификации газопровода "Северный поток 2". О санкционной поддержке Украины также объявили в Белом доме.
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