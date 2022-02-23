На потреби фронту: хасиди з Умані передали до армії незвичайну техніку

У громаді сподіваються, що "швидка" після завершення місії повернеться на Черкащину

Хасидська громада в Умані вирішила передати для потреб Операції об’єднаних сил на Донбасі реанімобіль, який раніше призначався для обслуговування паломників. І це – не перша їхня допомога українській армії.

"Ми вже передали автомобіль, але бійцям він ще не надійшов — поки в ньому міняють мастило, деякі запчастини — все, що необхідно, щоб через 2-3 дні він вирушив до лінії фронту, — пояснив "Телеграфу" представник хасидської громади Умані Хаїм Хазін. — До нас сюди приїжджають туристи, і машина використовувалася для їх обслуговування. У ній встановлено сучасне ізраїльське медичне обладнання та сумки з ізраїльськими ліками. Ми все це передаємо повністю для надання першої допомоги. У нас ця автівка працювала вже 3 роки".

Хаїм Хазін любить Україну

До якого саме підрозділу потрапить такий потрібний транспорт, Хаїм Хазін не знає: "Його направлять куди треба і кому треба. Я віддаю його і після війни — дай Бог, щоб її не було — я попросив, якщо можна, щоб повернули цей реанімобіль. Нам важливо, що зараз завдяки йому рятували життя".

"Мерседес" поїде на фронт

З проханням про виділення машини швидкої допомоги до нього звернулися із місцевого військкомату (нині це територіальний центр комплектування та соціальної підтримки). "Я відповів, що вона вільна і я можу її передати для потреб армії".

У салоні – сучасне обладнання

Представники єврейської громади не перший рік підтримують боротьбу України за цілісність та суверенітет. "Ще на початку військових дій ми передали армії 12 сумок з ізраїльськими медичними наборами для надання першої допомоги. А ще наша ізраїльська організація направляла фахівців, які провели курс тактичної медицини, поділившись ізраїльськими технологіями, як зупинити кровотечу після поранення. Тому що нам пояснили, що найбільше поранених гине саме від крововтрати. Цей курс пройшло багато АТОвців. Це була перша наша така допомога".

Крім того, уманські хасиди допомагали нашим захисникам продуктами.

"Допомагаємо, чим можемо, — каже Хазін. — Тому що "нам болить", ми переживаємо за Україну, це священна земля для нас, тут, в Умані, похований ребе Нахман. Ми любимо Україну і також захищатимемо її".

У разі можливої війни, якщо виникне потреба у використанні бомбосховищ, знадобляться ліжка. Їх на прохання міського голови Умані Ірини Плетньової єврейська громада готова передати із хасидських готелів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українці та всі, хто співчуває нашій країні, об’єдналися на тлі загрози з боку Російської Федерації та бойовиків та за добу на рахунки фонду "Повернися живим" надійшло понад 20 млн грн.