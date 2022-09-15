В Умань вже почали прибувати хасиди, їм заборонили продавати алкоголь та петарди

Потік паломників очікується меншим, ніж торік через військові загрози

В Умань Черкаської області вже прибувають паломники на святкування Рош га-Шана, проте через війну та загрози ударів з боку росії цьогоріч очікується зниження потоку вірян, аніж це було зазвичай до війни. З безпекових міркувань. Про це Телеграфу розказав голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Безпека уманчан і паломників – пріоритет номер один під час прийдешнього Рош га-Шана. Цьогоріч ми очікуємо в Умані значно меншу кількість вірян, аніж зазвичай до війни. Це важливо, враховуючи можливі провокації з боку росії. На сьогодні спільно із правоохоронцями працюємо превентивно. А з 19 по 30 вересня в Умані діятимуть посилені заходи безпеки, такі як: заборона на проведення масових заходів; заборона продажу алкогольних (слабоалкогольних) напоїв і піротехнічних виробів; посилення перепускного режиму та контролю за перебуванням (переміщенням) громадян; заборона руху транспортних засобів і паркування на окремих ділянках вулично-дорожньої мережі; обмеження доступу до місць паломництва", — зазначив очільник області.

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За його словами рішення про посилені заходи безпеки ухвалили спільно зі штабом оборони області через високу ймовірність ракетних обстрілів і терористичної загрози внаслідок атак росії, щоб дестабілізувати міжнаціональні відносини й завдати шкоду міжнародному іміджу України. "росія може використати традиційний приїзд паломників до Умані на святкування Рош га-Шана для провокацій", — підкреслив очільник Черкаської ОВА.

Ігор Табурець також додав, що в області постійно проводяться контрдиверсійні та антитерористичні заходи, а власне сам район паломництва та прилеглі території перебувають під цілодобовим відеонаглядом. "Нагадую, що СБУ та Національна поліція рекомендують вірянам утриматися цього року від візиту до України на святкування Рош га-Шана. Ті, хто все ж наважиться здійснити паломництво, зобов’язані дотримуватися всіх вимог безпекових заходів", — сказав він.

В цьому році Свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм, припадає на вечір неділі 25 вересня і триватиме до вечора вівторка, 27 вересня.

Нагадаємо, минулого року в Умані очікували прибуття до 50 тисяч паломників на святкування Рош га-Шана. Cвяткові заходи проходили 6-8 вересня. Торік Черкащину відвідали не тільки ізраїльтяни, а й громадяни інших країн.

А 2020 р. паломництво забороняли через коронавірус. У 2019 і 2018 рр. хасиди приїжджали в Україну, але їх було не настільки багато, як торік. Тоді число паломників становило приблизно 30 тис. осіб.

Раніше "Телеграф" повідомляв також, що у вересні 2019 р. хасиди влаштували погром на могилі Рабі Нахмана через карантинні обмеження, які встановили для їх же безпеки. Тоді віряни намагалися потрапити в Україну через кордон з Білоруссю.