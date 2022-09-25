"Слава Украине", молитвы и песни: что происходит в Умани во время Рош га-Шана и сколько хасидов туда приехали

Большинство из них соблюдают установленные правила безопасности и комендантский час

В город Умань Черкасской области, где расположена могила основателя брацлавского хасидизма Раби Нахмана, прибыли десятки тысяч паломников-хасидов из Израиля. С 25 по 27 сентября они будут праздновать Рош га-Шана — праздник начала нового года для всех исповедующих иудаизм.

Как сообщили в Объединенной еврейской общине Украины, по состоянию на утро 25 сентября приехало уже более 23 000 паломников. Их паломничество организовал фонд имени Раби Нахмана совместно с властями Украины, а безопасность им обеспечивают украинские правоохранители.

Между тем в Миграционной службе Черкасской области отметили, что места массового пребывания хасидов в Умани инспектируют пограничники и полиции. К сожалению, не обошлось без случаев нарушений законодательства — в частности, за нарушение миграционных правил трех граждан Израиля принудительно вернули в страну-происхождения. У них истек срок действия вида на временное проживание в Украине.

По информации "Суспільного", в Умани накануне начала Рош га-Шана хасиды активно готовились к празднику — в частности, молились и пели тематические песни. При этом атмосфера в городе царила дружеская. Некоторые паломники пытались поддержать украинцев лозунгами: "Слава Украине" и "Путин Х***о".

Часть паломников, по их собственным словам, соблюдает правила безопасности и во время воздушных тревог идет в укрытие. А другие хасиды говорят, что они не боятся сирен, потому что находятся под защитой Раби Нахмана. Однако комендантский час в городе соблюдают все.

Ранее "Телеграф" сообщал, что перед прибытием хасидов в Умань там ужесточили меры безопасности, запретили продажу алкогольных напитков и пиротехнических изделий.