"Слава Україні", молитви та пісні: що відбувається в Умані під час Рош га-Шана та скільки хасидів туди приїхали

Більшість з них дотримується встановлених правил безпеки та комендантської години

У місто Умань Черкаської області, де розташована могила засновника брацлавського хасидизму Рабі Нахмана, прибули десятки тисяч паломників-хасидів з Ізраїлю. З 25 по 27 вересня вони святкуватимуть Рош га-Шана — свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм.

Як повідомили в Об'єднаній єврейській общині України, станом на ранок 25 вересня приїхало вже більш як 23 000 прочан. Їх паломництво організував фонд імені Рабі Нахмана спільно з владою України, а безпеку їм забезпечують українські правоохоронці.

Тим часом у Міграційній службі черкаської області зазначили, що місця масового перебування хасиді в Умані інспектують прикордонники та поліції. На жаль, не обійшлося без випадків порушень законодавства — зокрема, за порушенням міграційних правил трьох громадян Ізраїлю примусово повернули до країни-походження. У них вийшов строк дії посвідок на тимчасове проживання в Україні.

За інформацією "Суспільного", в Умані напередодні початку Рош га-Шана хасиди активно готувалися до свята — зокрема, молилися та співали тематичних пісень. При цьому атмосфера у місті панувала дружня. Дехто з паломників намагався підтримати українців гаслами: "Слава Україні" та "Путін Х***о".

Частина паломників, з їх власних слів, дотримується правил безпеки і під час повітряних тривог йде в укриття. А інші хасиди кажуть, що вони не бояться сирен, адже перебувають під захистом Рабі Нахмана. Однак, комендантської години у місті дотримують усі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що перед прибуттям хасидів в Умань там посилили заходи безпеки, заборонили продаж алкогольних напоїв і піротехнічних виробів.