Гучні ляски та салюти: в Умані святкування Рош га-Шана завершилося інцидентом (відео)

У жителів міста ситуація викликала обурення

Щоосені в місто Умань у Черкаській області з'їжджаються сотні, а то й тисячі хасидів, аби зустріти там юдейський новий рік — Рош-га-Шана. Попри повномасштабну війну ця осінь не стала виключенням, у місто приїхало багато євреїв на святкування, яке закінчилося у вівторок, 27 вересня, гучними феєрверками.

Слід нагадати, що зараз урочисті гуляння та використання піротехніки знаходяться під забороною, тож ця ситуація надзвичайно обурила мешканців Умані, які вже 7 місяців живуть у воєнному стані. Голова Уманської міської ради Ірина Плетньова у себе на сторінці у Фейсбук звернулася до правоохоронних органів з вимогою розслідувати інцидент.

"Попри заборону використання піротехніки, є люди, які зухвало не дотримуються елементарних правил перебування на території громади. Звертаюся до правоохоронних органів, негайно розслідувати цю ситуацію!" – зазначила вона у публікації.

Вона також опублікувала відео нічних салютів. яу мережі не обійшлося без антисемітських та ксенофобних висловів.

Відео салютів під час святкувань, Умань

Як повідомляв "Телеграф" раніше, напередодні приїзду хасидів в Умань там посилили заходи безпеки, заборонили проведення масових заходів, продаж алкоголю та піротехніки тощо.