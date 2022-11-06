Чи бути головній ялинці країни: Кличко розповів, що Київ планує на Новий Рік

Мер Києва наголошує, що будь-які подальші рішення залежатимуть від ситуації з безпекою

Київ, який через удари росіян може зіткнутися з повним блекаутом і відключенням найважливіших комунікацій, все ж планує включитися в традиційні новорічні святкування, але частково. Принаймні місцева влада планує організувати встановлення головної ялинки країни.

Таку інформацію озвучив мер столиці Віталій Кличко в ефірі національного телемарафону, передає "Телеграф". Чиновник наголосив: всі рішення прийматимуться, виходячи з безпекової ситуації, але сам він вважає наявність новорічної ялинки в Києві доцільною. Це, переконаний він, може допомогти підтримати дух українців у непростий воєнний час.

Водночас любителів масштабних гулянь доведеться розчарувати — масових заходів у столиці влаштовувати не планують.

"Новий Рік та Різдво скасовувати ніхто не буде. Я переконаний, що кожен зможе відсвяткувати у своїй родині, — зазначив Віталій Кличко. — Масових святкувань у нас сто відсотків не буде".

Остаточне рішення щодо встановлення новорічного деревця в центрі Києва буде ухвалено ближче до самого Нового Року. Попередньо ж влада справді сподівається на те, що це вдасться зробити.

Нагадаємо, що в Україні тим часом планують офіційно заборонити використання будь-якої піротехніки, яку так люблять використовувати під час свят. Під час військового стану на салюти та петарди накладено формальне вето, проте офіційний закон поки що готується до розгляду у другому читанні.

До речі, попри офіційне посилення правил щодо використання феєрверків муніципальною владою під час єврейських святкувань в Умані місцеве населення налякало звуки вибухів. Прибулі прочани, незважаючи на війну, закінчили свої заходи голосно і з розмахом.