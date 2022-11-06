Куда ночью били россияне и кто в Евросоюзе обвинил путина во лжи: 5 новостей, которые вы могли проспать

Собрали для вас ночные события, которые нельзя пропустить

Украина продолжает упрямо противостоять российской навале и даже раздумывает над ударами по недружественному Ирану, чьи беспилотники совершают налеты на наши мирные города. Важно понимать: что это лишь предложение, озвученное некоторыми представителями власти, а тем временем в стране и мире происходят другие важные события.

Часть ночных новостей, которые вы могли пропустить из-за "просмотра" сновидений, "Телеграф" собрал в едином материале. К сожалению, часть событий коснется активных боевых действий, ведь враг в который раз устроил некоторым регионам громкие атаки.

Ночные взрывы

Весьма активными были солдаты противника по отношению к Запорожской и Днепропетровской областях. Так, по Запорожью ударили ракетами поздней ночью. По данным секретаря горсовета Анатолия Куртева, прилет пришелся на жилой квартал, на месте сразу же вспыхнул пожар. Спасатели пытались ликвидировать возгорание. Информации насчет масштабности разрушений и пострадавших пока не сообщалось, ее уточняли.

Пожар на месте прилета в Запорожье

Также под серьезным огнем находился Никопольский район Днепропетровщины. Как отметили в ОВА, из-за артиллерийского удара по Мировской ОТГ произошел прилет в жилой дом, ранена девятилетняя девочка. С многочисленными ранениями ребенок был отправлен в больницу.

Украину просят показать лояльность

Washington Post сообщает, что в Белом доме планируют уговорить президента Владимира Зеленского и его администрацию изменить риторику по отношению к переговорам с россией. При этом подчеркивается, что показать больше лояльности и готовности говорить с противником просят не для самой организации диалога. К такому шагу официальный Киев могут подталкивать, чтобы мотивировать некоторые страны продолжать поддержку и помощь Украине.

Вероятный блекаут Киева

В столице может произойти отключение света, воды, связи и тепла в один момент. По мнению мэра Виталия Кличко, подобный сценарий с полным блекаутом не исключается, поэтому киевлянам следует подготовить необходимые запасы.

"Мы делаем все, чтобы этого (блекаута) не произошло, — подчеркнул он. — Но будем откровенными: наши враги делают все для того, чтобы город был без тепла, без электрики… Мы не исключаем. Мы просчитываем разные сценарии для того, чтобы выдержать, чтобы подготовиться".

Румыния обвинила путина во лжи

В МИД Румынии заявили, что страна не имеет никаких территориальных претензий в Украине. Об этом ранее утверждал российский диктатор владимир путин. Румынские дипломаты подчеркивают: их государство поддерживает Украину и ее территориальную целостность, а также осуждают военную агрессию Москвы. Любые же обвинения в желании захвата территорий являются неправдивыми.

"МИД Румынии опровергает утверждения, высказанные президентом российской федерации в речи по случают Дня народного единства, которые ложно наводят на мысль о территориальных претензиях Румынии к Украине", — среди прочего отметили представители ведомства.

Успехи ВСУ на фронте

На Луганщине ВСУ удалось успешно уничтожить почти полный батальон российских мобиков, приехавших из Воронежа. Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на рассказ одного из уцелевших солдат. По данным оккупанта, они попали под артиллерийский обстрел, но помогать офицеры им не стали. Из 570 человек уцелело всего 29. 12 получили ранения, остальные все скончались.

Отлично работают украинские защитники и на южном направлении. Только за последние сутки, выполнив около 140 огневых задач, они уничтожили минимум 57 вражеских солдат, два танка, две крупнокалиберные гаубицы, пару автомобилей и три броневика.

О дальнейших событиях дня в Украине вы можете узнать, читая наш текстовый онлайн: Война — день 256: тяжелые бои на Донбассе, россияне заминировали Херсон