Из 570 человек уцелели 29: ВСУ уничтожили батальон российских "мобиков" в Луганской области

Родственники мобилизованных жалуются, что "мальчиков" бросили "как котят", и они хотят домой

Объявленная кремлевским диктатором путиным мобилизация пока что приводит только к одному результату: не обученные и не вооруженные вояки гибнут, даже не сделав ни единого выстрела.

К таким выводам приводят сообщения, которые появляются в российских СМИ.

В частности, издание "Верстка" пишет со ссылкой на одного из немногих выживших солдат, Алексея Агафонова, что в результате обстрела украинских военных под селом Макеевка (Луганской области) был уничтожен батальон мобилизованных россиян из Воронежской области.

По словам Агафонова, изначально командир обещал отправить их в район Сватово, где в 15 километрах от линии фронта они должны были вступить в ряды "территориальной обороны". Но в ночь с 1 на 2 ноября весь батальон привезли на линию соприкосновения и отдали приказ "окапываться и удерживать линию обороны".

"Нас выкинули в посадки, сказали окапываться, у нас на батальон было три лопаты, обеспечения вообще никакого не было. Мы как смогли окопались, а под утро начался обстрел — артиллерия, "Грады", минометы, коптеры, нас просто расстреливали. Когда все началось, офицеры сразу убежали. В перерывах между обстрелами мы пытались окапываться, но нас сразу вычисляли коптеры и просто расстреливали. Из 570 человек целые 29, еще 12 ранены, остальные — все", — рассказал солдат.

Он также отметил, что в этом районе Луганской области, где он попал под обстрел, был разбит по меньшей мере еще один батальон.

"По телевизору показывают, что все красиво, а на самом деле тут в Луганской области на передок кидают именно мобилизованных, и когда мы оттуда отходили, не видя офицеров, мы шли уже назад, то видели, что на третьей линии сидят только контрактники и добровольцы, а на передке мобилизованные", — отметил оккупант.

Агафонов рассказал, что в Сватово свозят большое количество мобилизованных из РФ для того, чтобы "закрывать бреши в обороне". По его словам, украинские войска уже зачистили всю территорию, где находились россияне, которых мобилизовали.

Карта, где проходил бой

Также информацию о большом количестве погибших оккупантов подтверждают и жены выживших военных.

"Он позвонил мне утром с чужого номера и рассказал, что произошло, что их бросили копать линию обороны, их накрыл минометный обстрел. Они сейчас боятся куда-то идти, даже к блокпостам боятся выйти. Руководство их бросило, и они не знают, что делать, просто просят помощи", — рассказывает Людмила Черных, жена военного, который попал под обстрел ВСУ.

Издание отмечает, что родственники мобилизованных, которые попали под обстрел, устроили в субботу, 5 ноября, сход у здания воронежской прокуратуры, требуя рассказать им правду о судьбе близких.

"По телефону нам говорят, что наши сыновья живы, здоровы и даже выполняют воинский долг. Какие к черту живы и здоровы, когда их там всех поубивало?", — рассказала Оксана Холодова, мать военнослужащего Андрея Холодова.

Супруга другого мобилизованного — Анна — сказала "Вёрстке", что выжившие мобилизованные просят, чтобы их отпустили домой.

"Они сейчас просят о помощи, чтобы их просто выпустили. Они сейчас не могут там находиться, им страшно. Их там бомбят. Ни начальства, никого там нет. Мы хотим, чтобы это стало известно всем, как поступили с мальчиками. Их бросили как котят, без подготовки, без ничего. А у нас с мужем дочь, ей полтора года", — рассказала Анна.

Конечно, чисто по-человечески "мальчиков" жалко, но любое сострадание пропадает, если подумаешь о том, что эти молодые люди прибыли в Украину для того, чтобы убивать, грабить и насиловать – ведь именно так, российская армия, как показали события последних месяцев, и "воюет". У мобилизованных была возможность избежать подобной участи – уехав из страны, получив отсрочку и т.д. Но они решили выбрать себе другую судьбу и должны расплачиваться за это ради удовлетворения болезненных амбиций своего диктатора.

Напомним, что несмотря на заявлении о "завершении мобилизации" данный процесс в рф только набирает обороты.