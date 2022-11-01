Лайфхак для диктаторов: как путин завершил мобилизацию, но продолжает набирать солдат

Указ путина о мобилизации был без даты завершения, а нового документа об отмене нет

В россии заявили о том, что мобилизация, которая не пользовалась особой популярностью, полностью завершена.

Сначала глава минобороны рф сергей шойгу отчитался перед президентом владимиром путиным, что задание призвать 300 тысяч человек выполнено (это было в пятницу). А в этот понедельник путин заявил, что в мобилизации поставлена точка.

То, что происходило дальше, может стать основой для курса "Как стать диктатором и убивать людей", если бы путин решил монетизировать свои знания. Так, одновременно с объявлением о завершении набора военных, путин отметил, что "не задумывался" над тем, что для этого нужно отменить указ о мобилизации или издать новый.

Документа о завершении мобилизации нет. А сразу после этого в рф стартовал призыв и ужесточилось наказание для уклонистов. Рассказываем об этом подробнее:

Нужен ли указ?

Мобилизация в рф началась 21 сентября по указу владимира путина. Формально она может быть завершена только после выхода специального указа президента рф, подчеркивает глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Такого указа путин еще подписывал, более того, сказал, что не знает, нужен ли он вообще.

"Я даже, откровенно говоря, не задумывался над этим. Я с юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена. Но она завершена, точка поставлена", — сказал путин 31 октября.

Павел Чиков обратил внимание на то, что в сентябрьском указе не указано, с какого момента или события он перестает действовать.

"Численность призываемых военнослужащих в указе скрыта для служебного пользования, какова она, де юре неизвестно. СМИ публиковали цифры от 300,000 до 1 млн", — пишет адвокат.

Доклад шойгу за 28 октября не имеет нормативной силы, выполнило ли минобороны рф задание — также неизвестно. Тем временем война продолжается. Как надолго мобилизованные сотни тысяч военнослужащих отправлены в войска неизвестно, также, как и кто их сменит в случае ранения или смерти.

О том, что без документа не стоит верить путину, считает и адвокат правозащитного проекта "Первый отдел" Валерия Ветошкина, передает "Агентство".

"Нужно понимать, что указ о мобилизации подписывал Путин. А сегодня об окончании мобилизации сказало Минобороны. Так что эти слова не имеют никакой юридической силы, если им вообще есть какая-либо цена", — говорит Ветошкина.

Спикер путина дмитрий песков 1 ноября сказал, что путин посоветовался с юристами и документа не надо.

"Указ о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен. Точка поставлена. Телеграммы разосланы в военкоматы", — заявил песков.

Во вторник Минобороны россии объявило о прекращении вручения повесток.

Сразу начался призыв

С 1 ноября в россии начался осенний призыв в армию. Всего планируется призвать 120 тысяч человек. Призыв совпал с окончанием "частичной мобилизации", в ходе которой планировали призвать 300 тысяч.

российский генштаб говорит, что срочников не будут отправлять на войну в Украину, в том числе в те регионы, которые рф после псевдореферендумов объявила своими. В законодательстве рф есть положение о порядке прохождения военной службы, которое разрешает отправлять срочников в зону конфликта через 4 месяца после призыва.

Но, как показал опыт и вирусные видео допросов, срочники начали попадать в плен ВСУ еще в начале вторжения, а в сентябре их начали отправлять на войну открыто.

Институт изучения войны (ISW) в отчете за 30 октября предположил, что срочников осеннего призыва отправят на войну весной. Как бонус их могут мобилизовать по завершении срочной службы (мобилизация будет объявлена вновь).

Наказание для уклонистов

Пока путин говорил об окончании мобилизации, депутаты госдумы рф подготовили законопроект, в котором предложили сажать на пять лет за уклонение от мобилизации.

Сейчас тем, кто не явился в военкомат, грозит только штраф. Новый законопроект предлагает за отказ от мобилизации назначить штрафы от 200 до 500 тысяч рублей, или в размере доходов за один-три года, отправлять на принудительные работы, или же — лишать свободы на срок до пяти лет.

Законопроект готов к внесению в парламент.

Популярность мобилизации: бунты, драки, выезд за границу

Идея увидеть Украину и умереть нравится мало кому, о чем свидетельствуют пустые улицы Москвы после массовой выдачи повесток, возмущенные видео мобилизированных с обзорами советского оружия, а также драки и бунты на подготовительных полигонах.

Свежее видео из Читы показывает, как мобилизированных их выгнали из воинской части с оружием, чтобы не задавали губернатору неудобных вопросов. Они стояли и ждали, когда их пустят назад за забор:

Случаи гибели мобилизированных из разных регионов рф власти подтвердили даже официально, хотя в начале обещали не направлять в зону боевых действий без подготовки. Поэтому вопрос — верить ли заявлениям сейчас остается риторическим.