шойгу прозвітував путіну про підсумки "часткової мобілізації": розповів, скільки відправили на фронт
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Міністр оборони росії сергій шойгу звітував президенту путін про завершення мобілізації в росії. За його словами, було мобілізовано заплановану кількість резервістів – 300 тисяч осіб.
За словами шойгу, із 300 тисяч 82 тисяч перебувають в Україні, з них 42 тисячі беруть участь у боях. Ще 218 тисяч мобілізованих зараз проходять підготовку та бойове злагодження.
Також міністр оборони росії зазначив, що нових заходів щодо "часткової мобілізації" більше не планується.