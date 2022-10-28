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шойгу прозвітував путіну про підсумки "часткової мобілізації": розповів, скільки відправили на фронт

Автор
Анастасія Мокрик
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Автор
шойгу прозвітував путіну про підсумки "часткової мобілізації": розповів, скільки відправили на фронт Новина оновлена 28 жовтня 2022, 17:30

Міністр оборони росії сергій шойгу звітував президенту путін про завершення мобілізації в росії. За його словами, було мобілізовано заплановану кількість резервістів – 300 тисяч осіб.

За словами шойгу, із 300 тисяч 82 тисяч перебувають в Україні, з них 42 тисячі беруть участь у боях. Ще 218 тисяч мобілізованих зараз проходять підготовку та бойове злагодження.

Також міністр оборони росії зазначив, що нових заходів щодо "часткової мобілізації" більше не планується.

Теги:
#Росія #Путін #Війна #Шойгу #Мобілізація