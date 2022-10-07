"Когда ее мальчиков призовут, она точно так его поздравлять будет?": звезда "Сватов" призналась в любви путину (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Железняк — одна из героев "Сватов", которая не выступила в поддержку Украины после полномасштабного вторжения
Российская актриса Олеся Железняк, звезда сериал "Сваты" и "Моя прекрасная няня" в пятницу, 7 октября, публично поздравила с днем рождения путина. Артистка призналась ему в любви и восхитилась "умением держать удар".
Видео с Железняк опубликовал украинский интервьюер Дмитрий Гордон в Instagram. В комментариях украинцы пришли в шок, многие не сдерживают возмущений от сказанного экранной женой Митя Ларисой.
Так, Гордон попросил своих подписчиков прокомментировать поздравление Железняк, обратив внимание, что ее имя и фамилия звучат очень по-украински.
"Звезда российского театра и кино с украинскими именем и фамилией Олеся Железняк поздравила фюрера с днюхой. Напишите, пожалуйста, что вы о ней думаете", — говорится в посте.
В ролике Железняк заявляет, что "счастлива и горда поздравить с днём рождения" президента страны-агрессора.
"Спасибо за чувство родины, — говорит Железняк. – За то, что мальчиков могу воспитывать как мальчиков, а девочку — как девочку".
Кроме того, актриса восхитилась спокойствием путина и "умением держать удар", а еще прямо призналась ему в любви.
В комментариях пришли в ужас от слов, произнесенных Железняк. Пользователи разочарованы. Особенно обратили внимание многие на слова актрисы о воспитании детей: "Как вы думаете, когда ее "мальчиков" призовут, она также его поздравлять будет?" "А в Европе запрещено мальчиков воспитывать как мальчиков? Или это все общий российский маразм?"
Среди комментариев и отзыв украинской телеведущей и Ютуб-блогерки Маши Ефросининой: "Я до конца видео так надеялась, что она скажет, что это шутка и пошлёт его на х..й".
Напомним, большинство актеров "Сватов" из рф встали на сторону агрессора, хотя долгие годы работали на одной площадке с украинцами. Против войны в Украине высказывались лишь Марина Сердешнюк, Евгений Капорин и Александр Фелистов (исполняли роли Кати Беркович, Лёхи и Сан Саныча Берковича). Тогда как главный герой Иван Будько, его роль исполнил российский актер Федор Добронравов, не только разделяет прокремлевскую политику, а и развлекал песнями в госпитале оккупантов.