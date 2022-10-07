"Когда ее мальчиков призовут, она точно так его поздравлять будет?": звезда "Сватов" призналась в любви путину (видео)

Железняк — одна из героев "Сватов", которая не выступила в поддержку Украины после полномасштабного вторжения

Российская актриса Олеся Железняк, звезда сериал "Сваты" и "Моя прекрасная няня" в пятницу, 7 октября, публично поздравила с днем рождения путина. Артистка призналась ему в любви и восхитилась "умением держать удар".

Видео с Железняк опубликовал украинский интервьюер Дмитрий Гордон в Instagram. В комментариях украинцы пришли в шок, многие не сдерживают возмущений от сказанного экранной женой Митя Ларисой.

Так, Гордон попросил своих подписчиков прокомментировать поздравление Железняк, обратив внимание, что ее имя и фамилия звучат очень по-украински.

"Звезда российского театра и кино с украинскими именем и фамилией Олеся Железняк поздравила фюрера с днюхой. Напишите, пожалуйста, что вы о ней думаете", — говорится в посте.

В ролике Железняк заявляет, что "счастлива и горда поздравить с днём рождения" президента страны-агрессора.

"Спасибо за чувство родины, — говорит Железняк. – За то, что мальчиков могу воспитывать как мальчиков, а девочку — как девочку".

Кроме того, актриса восхитилась спокойствием путина и "умением держать удар", а еще прямо призналась ему в любви.

В комментариях пришли в ужас от слов, произнесенных Железняк. Пользователи разочарованы. Особенно обратили внимание многие на слова актрисы о воспитании детей: "Как вы думаете, когда ее "мальчиков" призовут, она также его поздравлять будет?" "А в Европе запрещено мальчиков воспитывать как мальчиков? Или это все общий российский маразм?"

Среди комментариев и отзыв украинской телеведущей и Ютуб-блогерки Маши Ефросининой: "Я до конца видео так надеялась, что она скажет, что это шутка и пошлёт его на х..й".

Маша Ефросинина хотела бы, чтоб это была злая шутка

Комментарии на странице Гордона

Напомним, большинство актеров "Сватов" из рф встали на сторону агрессора, хотя долгие годы работали на одной площадке с украинцами. Против войны в Украине высказывались лишь Марина Сердешнюк, Евгений Капорин и Александр Фелистов (исполняли роли Кати Беркович, Лёхи и Сан Саныча Берковича). Тогда как главный герой Иван Будько, его роль исполнил российский актер Федор Добронравов, не только разделяет прокремлевскую политику, а и развлекал песнями в госпитале оккупантов.