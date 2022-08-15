"Пусть пензлюет в россию": звезда "Сватов" получил хейт за отказ переходить на украинский язык

Евгений Капорин заявил, что "русский язык – это не язык путина"

В то время, когда многие из звезд украинского шоу-бизнеса после начала полномасштабного вторжения россии в Украину начали переходить с русского языка на государственный, некоторые представители украинской культуры продолжают быть поклонниками языка оккупанта.

Так, актер театра и кино Евгений Капорин принципиально отказался переходить на украинский язык, потому что уверен, что русский язык — это не язык кровавого диктатора путина. Об этом звезда сериала "Сваты" заявил в интервью для "24 канала".

"Русский язык – это не язык путина. Это язык человека, который родился и с детства говорит на этом языке. Есть еще суржик. Я не считаю, что русская армия пришла, потому что здесь говорят на русском. Это они так говорят, но вопрос в том, думаем ли мы так? Если будем говорить, что война началась, потому что в Украине есть русский язык, то будет беда", — высказался Капорин.

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По его мнению, украинцы, которые с детства говорят по-русски, делают это не потому, что это язык оккупанта. "Не думаю, что для военных, которые сейчас на передовой, важен языковой вопрос. Язык – это классная тема для хайпа. Те, кто сейчас постоянно говорит о нем, больше хайпует", — сказал украинский актер.

После публикации интервью в Инстаграме Евгения Капорина, о котором в Википедии написано, что актер является "активным поклонником и защитником использования русского языка в Украине", пользователи соцсети начали "отправлять" мужчину в страну-агрессоршу: "Придурок! Вместе с русским языком пусть пензлюет в россию!".

При этом в комментариях Капурина неоднократно замечали, почему на пятый месяц войны некоторые деятели культуры продолжают прославлять и защищать язык оккупантов.

Напомним, что ранее украинская блогерша Анна Алхим шокировала сеть заявлением о том, что украинцы якобы не обязаны разговаривать на государственном языке. Девушка заявила, что заставлять людей говорить по-украински — это "не по-христиански".

Ранее "Телеграф" писал, что еще одна украинская блогерша София Стужук заявила, что не считает россию причастной к геноциду украинцев. Более того, блогерша долго придерживалась молчаливой позиции по поводу войны в Украине. Лишь на 26-й день войны на своей новой странице в Инстаграме Стужук опубликовала пост, в котором заявила, что она ничего не может изменить, а войну развязали "где-то там".