София Стужук высказалась о войне, снова "забыв" о россии, и разгневала сеть

Украинская блогерша "не поддерживает войны", но главного виновника нынешней ситуации в Украине не называет

Скандальная блогерша София Стужук, которая до вторжения российской армии в Украину называла себя русской, снова напомнила о себе, высказавшись о войне.

У себя в Инстаграме Стужук написала, что не поддерживает войны, молится, чтобы это закончилось, тем не менее она "не будет упиваться всеми ужасами войны, которые и так повсюду и угнетают и сводят с ума".

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"Если Вам нужны ужасающие видео, фото, новости, подробности…- этого хватает и у др блогеров и в различных новостных ресурсах. У меня этого не будет. Я выбираю линию помощи и готова использовать свой ресурс для того, чтобы помогать людям… Но при этом, буду жить дальше. Мне нужно строить заново свою жизнь в другой стране. И оставаться в адекватном состоянии", — заявила Стужук.

Стужук закрыла комментарии к этому посту в Инстаграме

В комментариях блогерше указали на то, что она продолжает замалчивать о главной виновнице войны в Украине россии. Таким образом, по словам подписчиков, София Стужук просто не хочет терять российскую аудиторию, которая может обидеться на правду.

Напомним, что Стужук покинула Украину в первый день войны. Сейчас блогерша вместе с детьми живет в Риге, и находится в отношениях с мужчиной, личность которого пока не хочет раскрывать.

София Стужук долго придерживалась молчаливой позиции по поводу войны в Украину. Лишь на 26-й день войны на своей новой странице в Инстаграм блогерша опубликовала пост, в котором заявила, что она ничего не может изменить, а войну развязали "где-то там".

Ранее сообщалось, что украинская певица Ирина Билык рассказала, как во время войны в Украине ее предал Филипп Киркоров.