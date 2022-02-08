София Стужук рассказала, где познакомилась с новым парнем

Блогерша раскрыла новые подробности своей личной жизни.

Личная жизнь известной украинской блогерши Софии Стужук, за которой в Инстаграме следит 5,5 млн подписчиков, стала одной из самых популярных и востребованных тем среди пользователей сети после смерти ее супруга — Дмитрия Стужука. А особенно, когда спустя достаточно короткий промежуток времени София начала "светиться" в компаниях с разными мужчинами.

8 февраля на ютуб-канале Рамины Эсхакзай "Ходят слухи" вышло новое интервью, главной героиней которого и стала София Стужук. Во время разговора блогерша впервые подробнее рассказала о своем новом парне. В частности она поделилась историей их знакомства.

Стужук отметила, что никогда не думала, что подобная история может с ней приключиться, да еще и так, чтобы счастливо. Со своим бойфрендом София познакомилась в одном из киевских ночных клубов. Пара сразу же провела ночь вместе, и что "очень смешно", как добавила блогерша, она даже не помнила имя мужчины на утро.

София Стужук со своим новым бойфрендом

Так как их "знакомство" было очень стремительным, да еще и в клубе, Стужук сначала не придала этому особого значения, и "морозила" парня, чтобы тот не думал, что к ней можно будет приезжать "повеселиться". Однако общение затянулось, и сейчас София очень счастлива в отношениях с этим мужчиной.

Стужук призналась, что она в отношениях уже 3 месяца, а это значит, что с Игорем Пустовитом ей приписывали роман тогда, когда она уже была с нынешним молодым человеком. Однако свой якобы роман с Пустовитом блогер не подтвердила, отметив, что, то была лишь "игра" и "хайп". Сейчас они не общаются.

Ранее "Телеграф" писал, что София Стужук нарвалась на критику за свой пост-посвящение покойному мужу Дмитрию Стужуку. Блогершу обвинили в лицемерии, так как вечером накануне она весело проводила время на девичнике.