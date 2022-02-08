Укр

София Стужук рассказала, где познакомилась с новым парнем

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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С новым парнем София Стужук познакомилась в клубе Новость обновлена 08 февраля 2022, 14:16
С новым парнем София Стужук познакомилась в клубе

Блогерша раскрыла новые подробности своей личной жизни.

Личная жизнь известной украинской блогерши Софии Стужук, за которой в Инстаграме следит 5,5 млн подписчиков, стала одной из самых популярных и востребованных тем среди пользователей сети после смерти ее супруга — Дмитрия Стужука. А особенно, когда спустя достаточно короткий промежуток времени София начала "светиться" в компаниях с разными мужчинами.

8 февраля на ютуб-канале Рамины Эсхакзай "Ходят слухи" вышло новое интервью, главной героиней которого и стала София Стужук. Во время разговора блогерша впервые подробнее рассказала о своем новом парне. В частности она поделилась историей их знакомства.

Стужук отметила, что никогда не думала, что подобная история может с ней приключиться, да еще и так, чтобы счастливо. Со своим бойфрендом София познакомилась в одном из киевских ночных клубов. Пара сразу же провела ночь вместе, и что "очень смешно", как добавила блогерша, она даже не помнила имя мужчины на утро.

София Стужук со своим новым бойфрендом
София Стужук со своим новым бойфрендом

Так как их "знакомство" было очень стремительным, да еще и в клубе, Стужук сначала не придала этому особого значения, и "морозила" парня, чтобы тот не думал, что к ней можно будет приезжать "повеселиться". Однако общение затянулось, и сейчас София очень счастлива в отношениях с этим мужчиной.

Стужук призналась, что она в отношениях уже 3 месяца, а это значит, что с Игорем Пустовитом ей приписывали роман тогда, когда она уже была с нынешним молодым человеком. Однако свой якобы роман с Пустовитом блогер не подтвердила, отметив, что, то была лишь "игра" и "хайп". Сейчас они не общаются.

Ранее "Телеграф" писал, что София Стужук нарвалась на критику за свой пост-посвящение покойному мужу Дмитрию Стужуку. Блогершу обвинили в лицемерии, так как вечером накануне она весело проводила время на девичнике.

Теги:
#Блогер #Рамина Эсхакзай #София Стужук
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