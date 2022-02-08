Софія Стужук розповіла, де познайомилася із новим хлопцем

Блогерша розкрила нові подробиці свого особистого життя.

Особисте життя відомої української блогерки Софії Стужук, за якою в Інстаграмі стежить 5,5 млн пыдписників, стало однією з найпопулярніших тем серед користувачів мережі після смерті її чоловіка — Дмитра Стужука. А особливо, коли досить короткий проміжок часу Софія почала "світитися" в компаніях з різними чоловіками.

8 лютого на ютуб-каналі Раміни Есхакзай " Ходять чутки " вийшло нове інтерв’ю, головною героїнею якого і стала Софія Стужук. Під час розмови блогерка вперше докладніше розповіла про свого нового хлопця. Зокрема, вона поділилася історією їх знайомства.

Стужук зазначила, що ніколи не думала, що подібна історія може з нею статися, та ще й так, щоб щасливо. Зі своїм бойфрендом Софія познайомилася в одному з київських нічних клубів. Пара відразу ж провела ніч разом, і що "дуже смішно", як додала блогерка, вона навіть не пам’ятала ім’я чоловіка на ранок.

Софія Стужук зі своїм новим бойфрендом

Оскільки їхнє "знайомство" було дуже стрімким, та ще й у клубі, Стужук спочатку не надала цьому особливого значення, і "морозила" хлопця, щоб той не думав, що до неї можна буде приїжджати "повеселитися". Проте спілкування затяглося, і зараз Софія дуже щаслива у стосунках із цим чоловіком.

Стужук зізналася, що вона у стосунках уже 3 місяці, а це означає, що з Ігорем Пустовітом їй приписували роман тоді, коли вона вже була з нинішнім хлопцем. Проте свій нібито роман із Пустовітом блогер не підтвердила, зазначивши, що, то була лише "гра" та "хайп". Нині вони не спілкуються.

Раніше "Телеграф" писав, що Софія Стужук нарвалася на критику за своє посвячення покійному чоловікові Дмитру Стужуку. Блогерку звинуватили в лицемірстві, бо ввечері вона весело проводила час на дівич-вечорі.