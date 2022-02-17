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Самая популярная украинская блогерша назвала себя русской и угодила в громкий скандал

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Стужук называет себя "русской" Новость обновлена 17 февраля 2022, 11:00
Стужук называет себя "русской"

София Стужук не перестает попадать в скандалы.

В среду, 16 февраля, в Украине впервые отметили новый государственный праздник — День единения, который президент Украины Владимир Зеленский ввел накануне. Однако видимо не все украинцы еще знают о нововведении в праздничном календаре, в частости популярная украинская блогерша София Стужук, которая сейчас отдыхает в Дубае.

На своей странице в Инстаграм 16 февраля, в День единения, София опубликовала несколько сторис, в которых она показала как они с подругой занимаются шоппингом. И в одном из роликов Стужук назвала себя "русской". На видео была изображена только подруга Софии, но лаконичная подпись говорит сама за себя.

"Осторожно, русские в Дубае" — написала Стужук.

Видимо блогерша сразу начала получать негативные отзывы и сообщении на свое видео, ведь вскоре после публикации сторис было удалено.

Отметим, что София "любит" попадать в различные скандальные ситуации. К примеру, после того, как певица Анна Тринер сделала себе пластику груди, между артисткой и блогершей вспыхнул конфликт из-за нелестных высказываний по поводу груди Стужук.

А еще ранее "Телеграф" писал, что София Стужук нарвалась на критику за свой пост-посвящение покойному мужу Дмитрию Стужуку. Блогершу обвинили в лицемерии, так как вечером накануне она весело проводила время на девичнике.

Теги:
#Скандал #София Стужук #Стужук
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