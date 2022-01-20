Стужук показала, как выглядит в белье после слов хирурга Тринчер об "отвратительной" груди (фото)

В сети между Софией Стужук и Анной Тринчер вспыхнул скандал.

В последнее время "мода" на пластическую хирургию только возросла среди знаменитостей. Многие актрисы, певицы и блогеры активно себе что-то увеличивают, что-то уменьшают, что-то вкалывают и т.д. В этот "водоворот" попала и юная украинская певица и блогер Анна Тринчер. В свои 20 лет она решилась на операцию по увеличению груди.

В начале январе 2022-го года Анне сделали "новую" грудь, а уже спустя неделю, 19 января, девушка впервые вышла в свет без обязательного бандажа, который нужно носить месяц после подобных операций. На это сразу отреагировал ее пластический хирург, который "наругал" певицу за то, что она сняла корсет.

Также он отметил, что если Анна не будет носить бандаж, то у нее будет "такая же отвратительную грудь, как у Стужук". Напомним, что София Стужук увеличила грудь до четвертого размера весной 2021-го года в Турции.

Блогерша не упустила возможности ответить на критику в свой адрес. На своей странице она опубликовала в сторис видео, на котором процитировала врача Тринчер, показав хейтеру средний палец. Стоит отметить, что девушка никого не отмечала, ни доктора, ни певицу, лишь написала, что все знают, кому это отправить.

Позже на странице Стужук появились новые сторис, на которых она предстала в красивом нижнем белье, подчеркнув свою пышную грудь и подтянутую фигуру.

Ранее, "Телеграф" писал, что София Стужук перестала скрывать своего возлюбленного. Блогерша активно постит фото с ним у себя в соцсетях, однако лицо его пока не показывает.