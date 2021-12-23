20-летняя украинская певица собралась увеличить грудь: уже назначена дата операции

Несмотря на юный возраст, артистка решилась на пластическую операцию.

Звезда сериала "Школа", популярная украинская певица и блогер 20-летняя Анна Тринчер, которая ранее сообщила о своей помолвке с 24-летним блогером Александром Волошиным, решила в столь юном возрасте лечь под нож пластического хирурга.

Анна недовольна размером своей груди, и поэтому решила ее увеличить. О своем решении девушка сообщила на своей странице в Инстаграм.

"Дата операции назначена. Трясусь… боюсь… но очень уже мечтаю проснуться" — написала у себя в соцсети артистка, предложив своих подписчикам помочь ей выбрать размер груди, который она потом сделает.

Тринчер прикрепила к публикации три снимка, на которых позирует с тремя разными размерами груди — с 3, 2,5 и 3,5. Именно между этими вариантами и не может определиться девушка, хотя и отмечает, что ей больше всего нравиться третий размер.

Анна Тринчер с 3-м размером груди

Анна Тринчер с размером груди 2,5

Анна Тринчер с размером груди 3,5

В комментариях подписчики отметили, что 2,5 размер будет выглядеть лучше всего: аккуратно и натурально. Среди тех, кто ответил певице можно увидеть ее коллег "по цеху": Ирину Кудашову, Карину Чернявскую и Олю Цибульскую.

Напомним, что возлюбленный Анны Тринчер, Александр Волошин, стал известен в медиапространстве после хайпа с подаренным айфоном маленькой киевлянке. В июле блогер разыграл родного отца, якобы разбив его телефон.