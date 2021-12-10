Укр

Украинка с самыми большими скулами показала себя до пластики (фото)

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Автор
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Анастасия Покрещук показала новые фото Новость обновлена 10 декабря 2021, 14:45
Анастасия Покрещук показала новые фото

Пользователи удивились, увидев фото девушки до операций

Украинская блогерша Анастасия Покрещук, которая прославилась самыми большими скулами в мире, вслед за травести-дивой Монро, показала старые фотографии.

На опубликованных в Instagram снимках Анастасия Покрещук, известная в соцсети под никнеймом _just__queen_, показала, как выглядела до пластических операций.

Анастасия Покрещук "до" и "после" пластических операций
Анастасия Покрещук "до" и "после" пластических операций

Девушка отмечает, что первое фото было сделано 16 лет назад, когда ей было 16.

В комментариях к фотоколлажу подписчики девушки засыпали ее комплиментами. Пользователи пишут, что она изменилась в лучшую сторону и пластические операции пошли ей на пользу. Также комментаторы отметили, что раньше Анастасия Покрещук была похожа на цыганку.

Пользователи активно комментаруют фото в Instagram Анастасии Покрещук
Пользователи активно комментаруют фото в Instagram Анастасии Покрещук

Отметим, осенью 2021 года Анастасия Покрещук сделала очередную пластическую операцию – увеличила грудь. Снимками после операции девушка поделилась на своей странице в Instagram. Это была уже повторная операция по увеличению груди. Очередная манипуляция с внешностью была сделана в турецкой клинике – там же, где и все предыдущие.

Кроме того, девушка на своих страницах в соцсетях постоянно рассказывает о том, что очень всеми изменениями своей внешности.

Теги:
#Instagram #Блогер #Пластическая операция #Анастасия Покрещук
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