Українка з найбільшими вилицями показала себе до пластики (фото)
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Користувачі здивувалися, побачивши фото дівчини до операцій
Українська блогерка Анастасія Покрещук, яка прославилася найбільшими вилицями у світі, слідом за травесті-дівою Монро, показала старі фотографії.
На опублікованих у Instagram знімках Анастасія Покрещук, відома у соцмережі під нікнеймом _just__queen_, показала, як виглядала до пластичних операцій.
Дівчина зазначає, що перше фото було зроблено 16 років тому, коли їй було 16 років.
У коментарях до фотоколажу підписники дівчини засипали її компліментами. Користувачі пишуть, що вона змінилася на краще і пластичні операції пішли їй на користь. Також коментатори зазначили, що раніше Анастасія Покрещук була схожа на циганку.
Зазначимо, восени 2021 року Анастасія Покрещук зробила чергову пластичну операцію – збільшила груди. Знімками після операції дівчина поділилася на своїй сторінці у Instagram. Це була вже повторна операція щодо збільшення грудей. Чергова маніпуляція із зовнішністю була зроблена в турецькій клініці – там, де й усі попередні.
Крім того, дівчина на своїх сторінках у соцмережах постійно розповідає про те, що дуже всі зміни своєї зовнішності.
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