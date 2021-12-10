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Українка з найбільшими вилицями показала себе до пластики (фото)

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
Дата публікації
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Анастасія Покрещук показала нові фото Новина оновлена 10 грудня 2021, 14:45
Анастасія Покрещук показала нові фото

Користувачі здивувалися, побачивши фото дівчини до операцій

Українська блогерка Анастасія Покрещук, яка прославилася найбільшими вилицями у світі, слідом за травесті-дівою Монро, показала старі фотографії.

На опублікованих у Instagram знімках Анастасія Покрещук, відома у соцмережі під нікнеймом _just__queen_, показала, як виглядала до пластичних операцій.

Анастасія Покрещук "до" та "після" пластичних операцій
Анастасія Покрещук "до" та "після" пластичних операцій

Дівчина зазначає, що перше фото було зроблено 16 років тому, коли їй було 16 років.

У коментарях до фотоколажу підписники дівчини засипали її компліментами. Користувачі пишуть, що вона змінилася на краще і пластичні операції пішли їй на користь. Також коментатори зазначили, що раніше Анастасія Покрещук була схожа на циганку.

Користувачі активно коментують фото у Instagram Анастасії Покрещук
Користувачі активно коментують фото у Instagram Анастасії Покрещук

Зазначимо, восени 2021 року Анастасія Покрещук зробила чергову пластичну операцію – збільшила груди. Знімками після операції дівчина поділилася на своїй сторінці у Instagram. Це була вже повторна операція щодо збільшення грудей. Чергова маніпуляція із зовнішністю була зроблена в турецькій клініці – там, де й усі попередні.

Крім того, дівчина на своїх сторінках у соцмережах постійно розповідає про те, що дуже всі зміни своєї зовнішності.

Теги:
#Instagram #Блогер #Пластична операція #Анастасія Покрещук
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