Українка з найбільшими вилицями показала себе до пластики (фото)

Користувачі здивувалися, побачивши фото дівчини до операцій

Українська блогерка Анастасія Покрещук, яка прославилася найбільшими вилицями у світі, слідом за травесті-дівою Монро, показала старі фотографії.

На опублікованих у Instagram знімках Анастасія Покрещук, відома у соцмережі під нікнеймом _just__queen_, показала, як виглядала до пластичних операцій.

Анастасія Покрещук "до" та "після" пластичних операцій

Дівчина зазначає, що перше фото було зроблено 16 років тому, коли їй було 16 років.

У коментарях до фотоколажу підписники дівчини засипали її компліментами. Користувачі пишуть, що вона змінилася на краще і пластичні операції пішли їй на користь. Також коментатори зазначили, що раніше Анастасія Покрещук була схожа на циганку.

Користувачі активно коментують фото у Instagram Анастасії Покрещук

Зазначимо, восени 2021 року Анастасія Покрещук зробила чергову пластичну операцію – збільшила груди. Знімками після операції дівчина поділилася на своїй сторінці у Instagram. Це була вже повторна операція щодо збільшення грудей. Чергова маніпуляція із зовнішністю була зроблена в турецькій клініці – там, де й усі попередні.

Крім того, дівчина на своїх сторінках у соцмережах постійно розповідає про те, що дуже всі зміни своєї зовнішності.