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Українська блогерша з найбільшими вилицями показала збільшені груди (фото)

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Анастасія Покрещук Новина оновлена 15 вересня 2021, 14:04
Анастасія Покрещук

Блогер зважилася на другу операцію, і збільшила груди ще на 2 розміри.

Епатажна українська блогерка Анастасія Покрещук (_just__queen_ в Інстаграм), яка прославилася дуже великими вилицями, продовжує "удосконалювати" своє тіло. Тільки якщо багато дівчат роблять це в спортзалах, то Настя пішла по "легкому" шляху і звернулася за допомогою до пластичного хірурга.

На своїй сторінці в Інстаграм Покрещук повідомила, що знову лягла під ніж, і збільшила свої вже збільшені груди ще на кілька розмірів. Операцію блогер робила в Туреччині, в тій же клініці, в якій і робила всі свої попередні "апгрейди". Також вона зробила ліпосакцію спини і ніг.

"Такі як і хотіла спочатку" — прокоментувала результат операції Анастасія.

Як виглядає Анастасія ПОКРЕЩУК після операції
Як виглядає Анастасія ПОКРЕЩУК після операції

У коментарях блогер також додала, що зараз у неї десь 6-й розмір грудей.

Варто відзначити, що після операції Покрещук відчуває себе відмінно, адже практично відразу після неї вона вже танцювала, знімала відео і навіть пила алкоголь.

Раніше, "Телеграф" писав, що блогер Софія Стужук також стала "прихильницею" пластики. Після збільшення грудей, вона зробила ще ринопластику і блефаропластику (підкоригувала кінчик носа і зробила підтяжку повік).

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