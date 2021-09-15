Украинская блогерша с самыми большими скулами показала увеличенную грудь (фото)

Блогер решилась на вторую операцию, и увеличила грудь еще на 2 размера.

Эпатажная украинская блогерша Анастасия Покрещук ( _just__queen_ в Инстаграм), которая прославилась очень большими скулами, продолжает "усовершенствовать" свое тело. Только если многие девушки делают это в спортзалах, то Настя пошла по "легкому" пути и обратилась за помощью к пластическому хирургу.

На своей странице в Инстаграм Покрещук сообщила, что вновь легла под нож, и увеличила свою уже увеличенную грудь еще на несколько размеров. Операцию блер делала в Турции, в той же клинике, в которой и делала все свои предыдущие "апгрейды". Также она сделала липосакцию спины и ног.

"Такие и хотела изначально" — прокомментировала результат операции Анастасия.

Как выглядит Анастасия Покрещук после операции

В комментариях блогер также добавила, что сейчас у нее где-то 6-й размер груди.

Стоит отметить, что после операции Покрещук чувствует себя отлично, ведь практически сразу после нее она уже танцевала, снимала видео и даже пила алкоголь.

Ранее, "Телеграф" писал, что в марте 2021 года также в Стамбуле, операцию по увеличению груди до четвертого размера сделала и блогер София Стужук. Однако спустя несколько месяцев она заявила, что ужасно недовольна результатом и хочет их переделать.