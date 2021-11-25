Травесті-діва Монро показала себе чоловіком і назвала справжнє ім’я

Травесті-діва розповіла, що їй довелося пережити, коли вперше здалася суспільству жінкою

Українська травесті-діва Монро, яку раніше у прямому ефірі образив Дмитро Ступка, показала свої студентські фото, коли вона була чоловіком.

Фото вона показала у програмі "Неймовірна правда про зірок".

Монро розповіла, що у шкільні роки добре знала хімію та, послухавши маму, здобула вищу освіту за спеціальністю "Хімія високомолекулярних сполук" у КНУ ім. Т.Шевченка.

Тоді Олександр Федяєв (справжнє ім’я травесті-діви Монро) вечорами виступав у київських гей-клубах в образі Мерилін Монро, а вдень відвідував пари. При цьому, зазначає артистка, викладачі та одногрупники помічали залишки косметики на обличчі, але нічого ніколи не говорили про це. Вона розповідає, що це було дуже цінно, тоді як у школі спроби виявити свою особистість стикалися з переслідуванням однокласників.

Монро у студентські роки

Зазначимо, травесті-діва Монро стала першою трансгендерною артисткою, яка заявила про себе в Україні. Зараз вона є блогером, телеведучою, актрисою, співачкою та шоу-вумен.

Нагадаємо, раніше Монро відкрито розкритикувала парад до Дня незалежності України. На її думку, неправильно проводити дорогі масові заходи при низькому рівні життя населення країни.