Монро показала себя мужчиной и назвала настоящее имя

Травести-дива рассказала, что ей пришлось пережить, когда впервые показалась обществу женщиной

Украинская травести-дива Монро, которую ранее в прямом эфире оскорбил Дмитрий Ступка, показала свои студенческие фото, когда она была мужчиной.

Фото она показала в программе "Невероятная правда о звездах".

Монро рассказала, что в школьные годы хорошо знала химию и, послушав маму, получила высшее образование по специальности "Химия высокомолекулярных соединений" в КНУ им. Т.Шевченка.

Тогда Александр Федяев (настоящее имя травести-дивы Монро) вечерами выступал в киевских гей-клубах в образе Мэрилин Монро, а днем посещал пары. При этом, отмечает артистка, преподаватели и одногруппники замечали остатки косметики на лице, но ничего никогда не говорили об этом. Она рассказывает, что это было очень ценно, в то время как в школе попытки проявить свою личность сталкивались с преследованием со стороны одноклассников.

Монро в студенческие годы

Отметим, травести-дива Монро стала первой трансгендерной артисткой, которая заявила о себе в Украине. Сейчас она является блогером, телеведущей, актрисой, певицей и шоу-вумен.

Напомним, ранее Монро открыто раскритиковала парад ко Дню независимости Украины. По ее мнению, не правильно проводить дорогостоящие массовые мероприятия при низком уровне жизни населения страны.