Укр

"Отсылка к совку": травести-дива Монро раскритиковала военный парад ко Дню независимости

Автор
О. Броскова
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Автор
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"Отсылка к совку": травести-дива Монро раскритиковала военный парад ко Дню независимости Новость обновлена 27 августа 2021, 14:36
Монро

По мнению травести-дивы, проводить дорогостоящие военные парады неразумно.

Украинская травести-дива Монро в пух и прах раскритиковала военный парад, который провели в Киеве ко Дню независимости. По ее мнению, проводить такой парад при низком уровне жизни населения — это "кощунство".

Своим мнением травести-дива поделилась в "историях" в Instagram.

"Во-первых, это дорого. С учетом минимальной поддержки людей в карантин и общим уровнем жизни — это кощунство", — отметила теледива.

Монро также назвала военные парады пережитком советского времени.

"Отсылка к совку! Только в тоталитарных странах устраивают такие масштабные дорогие парады, с военными, техникой и самолетами. Мы в курсе, что наша армия оснащена и укомплектована", — заявила дива.

Ранее вокруг травести-дивы Монро разгорелся другой скандал. Ведущий Дмитрий Ступка назвал ее "оно". Монро очень оскорбило подобное высказывание известного актера.

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