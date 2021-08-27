"Отсылка к совку": травести-дива Монро раскритиковала военный парад ко Дню независимости
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По мнению травести-дивы, проводить дорогостоящие военные парады неразумно.
Украинская травести-дива Монро в пух и прах раскритиковала военный парад, который провели в Киеве ко Дню независимости. По ее мнению, проводить такой парад при низком уровне жизни населения — это "кощунство".
Своим мнением травести-дива поделилась в "историях" в Instagram.
"Во-первых, это дорого. С учетом минимальной поддержки людей в карантин и общим уровнем жизни — это кощунство", — отметила теледива.
Монро также назвала военные парады пережитком советского времени.
"Отсылка к совку! Только в тоталитарных странах устраивают такие масштабные дорогие парады, с военными, техникой и самолетами. Мы в курсе, что наша армия оснащена и укомплектована", — заявила дива.
Ранее вокруг травести-дивы Монро разгорелся другой скандал. Ведущий Дмитрий Ступка назвал ее "оно". Монро очень оскорбило подобное высказывание известного актера.
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