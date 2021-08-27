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"Відсилка до совку": травесті-діва Монро розкритикувала військовий парад до Дня незалежності

Автор
О. Броскова
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"Відсилка до совку": травесті-діва Монро розкритикувала військовий парад до Дня незалежності Новина оновлена 27 серпня 2021, 14:36
Монро

На думку травесті-діви, проводити дорогі військові паради нерозумно.

Українська травесті-діва Монро в пух і прах розкритикувала військовий парад, який провели в Києві до Дня незалежності. На її думку, проводити такий парад при низькому рівні життя населення — це "блюзнірство".

Своєю думкою травесті-діва поділилася в "історіях" в Instagram.

"По-перше, це дорого. З урахуванням мінімальної підтримки людей в карантин і загальним рівнем життя — це блюзнірство", — зазначила теледіва.

Монро також назвала військові паради пережитком радянського часу.

"Відсилання до совку! Тільки в тоталітарних країнах влаштовують такі масштабні дорогі паради, з військовими, технікою і літаками. Ми в курсі, що наша армія оснащена і укомплектована", — заявила діва.

Раніше навколо травесті-діви Монро розгорівся інший скандал. Ведучий Дмитро Ступка назвав її "воно". Монро дуже образило подібне висловлювання відомого актора.

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