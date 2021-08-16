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"Це вона, а не воно?": Дмитро Ступка образив травесті-діву Монро в прямому ефірі (відео)

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"Це вона, а не воно?": Дмитро Ступка образив травесті-діву Монро в прямому ефірі (відео) Новина оновлена 16 серпня 2021, 17:54
Дмитро Ступка

Український актор Дмитро Ступка потрапив в скандал через некоректне висловлювання на адресу травесті-діви Монро.

Онук легендарного українського актора Богдана Сильвестровича Ступки теж актор і телеведучий Дмитро Ступка шокував мережу своїм висловлюванням на адресу травесті-діви Монро під час прямого ефіру каналу Live.

Обурена Монро опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм пост, до якого прикріпила відео сюжету, де обговорювався її образ на червоній доріжці Одеського фестивалю. А в підписі до нього поскаржилася на те, що Ступка назвав її "воно".

"З дна постукали" — коментує Монро.

Підписники травесті-діви підтримали свою улюбленицю і теж "накинулися" на Дмитра, закликаючи керівництво каналу звільнити його за подібні висловлювання.

Відмітимо, що Дмитро Ступка вибачився перед Монро, написавши їй коментар до цього ж посту.

Раніше, "Телеграф" писав, що в скандал потрапила українська реп-виконавиця Alyona Alyona за дрифт на Софійській площі. Українцям не сподобалися гонки в історичній частині столиці і вони "змусили" артистку відмити сліди шин на площі.

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