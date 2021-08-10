"Идите в ад", "Вымойте за собой" - пользователи сети оценили дрифт Red Bull в Киеве

Пользователи сети Интернет негативно оценили съемки рекламной кампании Ред Булла в Киеве на Софийской площади. Они рекомендовали компании извиниться за ситуацию и отмыть следы шин на площади.

Комментарии пользователи писали под постами на официальной странице Red Bull в Facebook.

Сообщения публиковали на украинском и английском языках.

(Фото: Facebook)

Напомним, 10 августа утром на Софийской площади в Киеве дрифтовали два автомобиля. Это была съемка ролика, в которой принимала участие украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona. В городской администрации Киева и Национальной полиции сообщили, что не давали разрешение на проведение подобного мероприятия. Организаторам может грозить ответственность.

"Телеграф" писал, что в КГГА отметили, что организаторы не установили специальные заграждения, что несло опасность для пешеходов.