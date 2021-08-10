В полиции сделали заявление о дрифтерах на Софийской площади в Киеве (видео)

Съемки рекламного ролика с дрифтом на Софийской площади в Киеве 10 августа не были согласованы с администрацией города и полицией.

Об этом Министерство внутренних дел заявило в официальном канале в Телеграм.

В МВД отметили, что начаты следственные действия, организаторам съемок может угрожать ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

При этом внимательные пользователи сети заметили на некоторых видео с места происшествия в соцсетях кордон полиции. Они удивлены откуда там правоохранители, если съемки не были согласованы.

Напомним, 10 августа запомнится гостям и киевлянам дрифтом двух авто в центре столицы на территории заповедника "София Киевская". Согласно имеющейся информации действо произошло для съемок рекламного ролика Red Bull. Организаторы уверяли, что разрешения были получены, но в полиции и КГГА это отрицают.

Теперь Софийскую площадь будут несколько дней отмывать от следов резины. На съемках скандального ролика успела засветиться украинская реп-певица Alyona Alyona.