Участницей скандального дрифта на Софийской площади в Киеве была Alyona Alyona: новые подробности (видео)

На Софийской площади в Киеве утром, 10 августа, дрифтовали автомобили для съемок рекламы. Как оказалось, в съемках участвовала рэп-исполнительница Alyona Alyona.

Об этом рэперша сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав соответствующее видео, как она садиться в машину.

Выяснилось, что видео дрифта снимали для рекламы Red Bull. Организаторы уверяют, что они получили согласие полиции, однако местные власти все отрицают. Больше того, КГГА обратилась в полицию из-за того, что на месте не установили ограждение, защищающее пешеходов, которые проходили мимо.

Около памятника Богдану Хмельницкому после дрифта осталось множество черных следов от шин. Их уже начала отмывать частная клининговая компания.

Как пишет PavlovskyNews в Telegram, Софийскую площадь будут очищать от следов резины около трех дней. Цену очистки не разглашают. Компания на данный момент использует небольшое устройство для очистки загрязнения. Представители говорят, что задача не из легких.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в КГГА опровергли тот факт, что местные власти разрешили съемку видео с дрифтом на Софийской площади.