Укр

Анна Тринчер выходит замуж за скандального блогера: родные певицы не одобрили

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Успешные молодые блогеры объявили о помолвке Новость обновлена 18 ноября 2021, 12:42
Успешные молодые блогеры объявили о помолвке

20-летняя певица сказала "Да" Александру Волошину

В четверг, 18 ноября, стало известно, что 24-летний украинский блогер Александр Волошин и певица Анна Тринчер готовятся стать мужем и женой. Хотя до этого влюбленные подавала вид, что они якобы разошлись.

О своей помолвке пара рассказала в эксклюзивном интервью "КП в Украине".

Оказывается, Волошин, которого недавно судили за "злостное неповиновение перед полицией", сделал предложение девушке еще 22 октября. Парень устроил настоящий сюрприз с байкерами, подъехав к Анне на черном байке и с букетом роз. К подготовке к свадьбе пара пока не приступала, но думают делать это после Нового года.

В программе "ЖВЛ" на телеканале "Украина" Тринчер призналась, что ее родные были неприятно шокированы этой новостью. Певица не услышала слова поддержки ни от мамы, ни от бабушки, ни от тети.

"Говорю: "Мам, ну ты что, серьезно? Только что с бабушкой испортили мне самый важный сюрприз в жизни", – вспомнила звезда.

Анна Тринчер с мамой Жанной Гуренко
Анна Тринчер с мамой Жанной Гуренко
Певица с бабушкой
Певица с бабушкой

В сети Тринчер выложила видео, как Волошин делал ей предложение руки и сердца.

Напомним, что Александр Волошин стал известен в медиапространстве после хайпа с подаренным айфоном маленькой киевлянке. В июле блогер разыграл родного отца, якобы разбив его телефон.

Как сообщал ранее "Телеграф", в России бывший парень спортсменки Натальи Даниловой подал на нее в суд, где просит взыскать с девушки все потраченное на нее деньги за пару лет отношений.

Теги:
#Блогеры #Анна Тринчер #Александр Волошин
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