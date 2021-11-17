Долг за маникюр и прокладки: известный фитнес-тренер решил отомстить бывшей необычным способом
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Спор возник между известными в российском Екатеринбурге спортсменами
В России начался необычный судебный процесс по факту разрыва отношений, где парень решил взыскать со своей девушки все потраченное на нее за два года — 625 000 рублей. Истец настолько обиделся, что решил вернуть все до копейки, не забыв ни о тратах на маникюр, ни даже о прокладках.
По информации местных СМИ, пара довольно известна в Екатеринбурге: 30-летняя Наталья Данилова — мастер спорта по легкой атлетике и региональный директор сети спортклубов. А ее бывший бойфренд — известный в этом городе фитнес-тренер.
По словам девушки, расстались они еще год назад после 2 лет отношений по причине того, что Наталья не видела их совместного будущего.
"Он ушел с огромной обидой и злостью на меня за то, что я с ним так поступила. Прошел год, и вот ни с того ни с сего появился иск", — сетует россиянка.
Бывший Натальи указал, что якобы давал ей деньги в долг на погашение ипотеки за жилье, где они вместе жили эти два года.
Кроме того, "джентльмен" хочет вернуть 25,9 тыс рублей, потраченных на мелкие нужды Натальи (маникюр, еда, средства гигиены), 30 тыс — на адвоката и еще 10 тыс — на госпошлины и корреспонденцию в суде.
После того, как Наталья обнародовала историю, ее экс-бойфренд ответил публикацией в Instagram фотографии со средним пальцем и подписью: "Вы не знаете и половины".
Напомним, актриса Ксения Мишина расставила все точки в вопросе об отношениях с Сашей Эллертом.
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