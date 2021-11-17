Долг за маникюр и прокладки: известный фитнес-тренер решил отомстить бывшей необычным способом

Спор возник между известными в российском Екатеринбурге спортсменами

В России начался необычный судебный процесс по факту разрыва отношений, где парень решил взыскать со своей девушки все потраченное на нее за два года — 625 000 рублей. Истец настолько обиделся, что решил вернуть все до копейки, не забыв ни о тратах на маникюр, ни даже о прокладках.

По информации местных СМИ, пара довольно известна в Екатеринбурге: 30-летняя Наталья Данилова — мастер спорта по легкой атлетике и региональный директор сети спортклубов. А ее бывший бойфренд — известный в этом городе фитнес-тренер.

Наталья Данилова — мастер спорта по легкой атлетике

По словам девушки, расстались они еще год назад после 2 лет отношений по причине того, что Наталья не видела их совместного будущего.

"Он ушел с огромной обидой и злостью на меня за то, что я с ним так поступила. Прошел год, и вот ни с того ни с сего появился иск", — сетует россиянка.

Бывший Натальи указал, что якобы давал ей деньги в долг на погашение ипотеки за жилье, где они вместе жили эти два года.

Иск к бывшей девушке после 2 лет отношений

Кроме того, "джентльмен" хочет вернуть 25,9 тыс рублей, потраченных на мелкие нужды Натальи (маникюр, еда, средства гигиены), 30 тыс — на адвоката и еще 10 тыс — на госпошлины и корреспонденцию в суде.

Экс-бойфренд вспомнил Наталье и мелкие траты

После того, как Наталья обнародовала историю, ее экс-бойфренд ответил публикацией в Instagram фотографии со средним пальцем и подписью: "Вы не знаете и половины".

Напомним, актриса Ксения Мишина расставила все точки в вопросе об отношениях с Сашей Эллертом.