Судили за дело с патрульными: скандальный блогер Волошин оказался в суде (видео)

Парень намерен подавать в суд на патрульных полицейских Киева

Известный блогер Александр Волошин, который этим летом хайпанул с подаренным айфоном для маленькой девочки в центре Киева, выиграл суд, заседание которого состоялось в субботу утром, 23 октября. Парня судили за "злостное неповиновение перед полицией".

Вечером 30 сентября киевские патрульные вытащили парня из элитной машины, положили лицом к асфальту и заломили руки. Позже Волошин в своем Инстаграм показал синяки, которые ему оставили патрульные.

"Видео никакое мне не показали. Они сами даже не представились. Поэтому когда они просили меня показать им свои документы, я отказался их показывать", — объяснил ранее в соцсети блогер.

Александр заявлял, что в результате инцидента у него было поврежденное плечо, порваны связки

По словам Александра, на заседании судья пересмотрела видео с камер патрульных и выслушала версии произошедшего обеих сторон. В итоге судья заявила, что полицейский, который составлял протокол, не верно квалифицировал действия Волошина в тот момент. Блогер остался доволен результатом и считает его справедливым. Теперь он намерен судиться с самыми патрульными.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с блогера Алевтины Черкашиной, известной в сети как Дива Оливка (diva_olivka) суд взыскал 250 тысяч грн штрафа из-за проваленного конкурса в Инстаграме.