Судили за справу з патрульними: скандальний блогер Волошин опинився в суді (відео)

Хлопець має намір подавати до суду на патрульних поліцейських Києва

Відомий блогер Олександр Волошин, який цього літа хайпанув з подарованим айфоном для маленької дівчинки в центрі Києва, виграв суд, засідання якого відбулося в суботу вранці, 23 жовтня. Хлопця судили за "злісну непокору перед поліцією".

Увечері 30 вересня київські патрульні витягнули хлопця з елітної машини, поклали обличчям до асфальту і заламали руки. Пізніше Волошин в своєму Інстаграм показав синяки, які йому залишили патрульні.

"Відео ніяке мені не показали. Вони самі навіть не представилися. Тому коли вони просили мене показати їм свої документи, я відмовився їх показувати", — пояснив раніше в соцмережі блогер.

Олександр заявляв, що в результаті інциденту у нього було пошкоджене плече, порвані зв’язки

За словами Олександра, на засіданні суддя переглянула відео з камер патрульних і вислухала версії події обох сторін. У результаті суддя заявила, що поліцейський, який складав протокол, не вірно кваліфікував дії Волошина в той момент. Блогер залишився задоволений результатом і вважає його справедливим. Тепер він має намір судитися з самими патрульними.

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