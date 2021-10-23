Суд над блогером: за що оштрафували Diva Olivka і як вона коментує скандал

Цей судовий кейс може стати повчальним для блогерів і рекламників

Блогерство — вже давно повноцінна професійна діяльність, за допомогою якої заробляють на життя. Такий вид бізнесу, як і будь-який інший, не обходиться без проблем, що переростають в судову площину. Один із таких прецедентів стався з блогеркою Алевтиною Черкашиною, відомою як Діва Олівка (diva_olivka). Суд постановив стягнути з неї 250 тис. грн штрафу через провалений конкурс в Instagram.

"Телеграф" розібрався в історії та дізнався думки всіх сторін конфлікту.

Як говориться в рішенні Господарського суду міста Києва, підприємець Вероніка Синиця заявила про порушення блогером умов договору, вимагаючи компенсацію у розмірі 1,25 млн грн. Інста-діва проводила розіграш, який, згідно з договором, повинен був збільшити число підписників на сторінках спонсорів до 50 тисяч. За це їй зобов’язалися виплатити 500 тис. грн. Але giveaway провалився. Як сказано в документі, виконавцем виступала Синиця, а замовником — ще одна підприємниця, Вероніка Чучун. Блогер Черкашина — посередник, залучений для рекламування. Детальніше з рішенням суду можна ознайомитися на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

Позиція блогера

Блогер, ютубер, співачка Diva Olivka здобула популярність завдяки зйомці комедійних роликів. Зараз за її сторінкою в Instagram стежить 1,3 млн осіб.

У бесіді з "Телеграфом" Алевтина заявила, що судовий процес ще йде, а законне рішення вступить в силу через півроку-рік. За словами дівчини, в судовій системі України не було схожих прецедентів, тому доводиться з нуля прокладати дорогу для розвитку права в сфері блогінгу.

Як розповіла Алевтина, рік тому вона вперше в житті зважилася провести конкурс і найняла Синицю як організатора. Останнім часом блогеру здається, що конфлікт міг бути заздалегідь організованою схемою для заробітку і піару з боку Синиці. До такого висновку Алевтина прийшла через низку збігів.

"Договір, формулювання якого можна трактувати дуже вільно, дешеві призи, високий гарант — невже досвідчений організатор не розумів, що аудиторії не буде цікавий шоколад за 91 підписку в той час, як інші блогери дарують автомобіль марки Porsche за 48 акаунтів, на які потрібно підписатися? Крім того, дивним збігом стало те, що дівчина, яка спілкувалася зі мною в ролі асистентки і особистої помічниці Синиці, після виявилася людиною, яка збільшила суму позову до 1,25 млн грн за рахунок договору, який міг бути підписаний заднім числом", — розповіла нам Алевтина.

За її словами, вона була в шоці, побачивши позовну заяву.

Блогер зазначає, що спочатку була готова відпустити свої втрати (фінансові та репутаційні), "аби більше не бачити ці обличчя".

"Я дуже спокійна і миролюбна людина, завжди намагаюся знайти спільну мову і укласти мир. Але зараз мова йде про наклеп і порушення моїх прав. Тому ми з моєю командою йтимемо до кінця з метою встановити справедливість, — заявила Алевтина. — Про те, хто насправді порушив договір і понесе відповідальність, ми зможемо говорити лише з законним рішенням суду на руках. Пости в Інстаграмі та статті без належних документів під ними — це порожній шум, який мені, звичайно, неприємний, але не більше".

Діва Олівка додала, що ситуація ніяк не позначається на її кар’єрі.

"Я стою біля витоків блогінгу України, вже багато років працюю, плачу податки й успішно здійснюю колаборації. Напевно, якби за мною була помічена безвідповідальна поведінка, я би зараз не співпрацювала з провідними брендами на ринку. Багато хто повертається по 3,5,7 разів", — заявила блогерка.

Алевтина резюмує, що господарська спір — це звичайна справа в практиці будь-якого бізнесу.

Позиція заявника

На своїй сторінці в Instagram Вероніка Синиця повідомила, що розгляд тривав із серпня 2020 року і таки вдалося виграти суд у справі проти блогера, який не виконав зобов’язання за контрактом.

Підприємниця пише, що Черкашина звернулася до неї в агентство I Am Influencer, попросивши організувати іменний giveaway. Проєкт реалізовували в партнерстві з Веронікою Чучун, яку Синиця називає досвідченим організатором іменних розіграшів.

За словами Синиці, блогер повинна була забезпечити прихід в 50 тис. користувачів на профілі більше 80 спонсорів. Дівчина пише, що була внесена передоплата — 250 тис. грн. Блогерка зробила необхідні пост і сторіз, що призвело до припливу понад 20 тис. користувачів.

"Це хороший результат і Алевтина б могла виконати свої зобов’язання, якщо б не одне "але". Вона вирішила завершити іменний розіграш і зупинити його рівно на половині, аргументувавши тим, що їй більше не вигідно робити пости і продовжувати, — розповідає Синиця. — Ми просили зробити ще один пост, пропонували допомогти в закупівлі реклами в інших блогерів, щоб вона могла виконати гарант, нагадували про пункт договору, в якому говориться, що виконавець зобов’язується робити необхідну кількість постів і сторіз для досягнення мети. Але на кожне наше прохання і пропозицію отримували категоричне "ні".

Після чого підприємці вирішили звернутися до юристів і до суду.

Синиця резюмує, що правильно підписаний договір захищає всі сторони.

Думка адвоката

Як розповіла в коментарі "Телеграфу" адвокат Юлія Сегеда, подібних спорів у судах досить багато. "Блогер" — швидше розмовний термін, в цій ситуації в юридичному аспекті інста-діва виступала в правовідносинах як фізична особа-підприємець (ФОП), надаючи за договором рекламні послуги. Як домовилися в документі сторони, результатом мало стати збільшення кількості підписників.

"За законодавством у нас свобода договірних відносин. Тож сторони дійшли згоди за такими умовами й уклали договір, за яким блогер-ФОП отримала передоплату і взяла на себе певні обов’язки", — роз’яснила адвокат.

Правозахисниця зазначає, що офіційне підписання договору — правильний крок. У своїй практиці Сегеда стикалася з тим, що часто з блогерами укладають лише усні домовленості, а гроші перераховуються на карту без вказівки призначення платежу. В такому випадку відшкодувати збиток, якщо зобов’язання не виконані, важко.

"Якщо ваші домовленості оформлені юридично, то ви маєте шанс отримати відшкодування в суді в разі їх порушення. Це стосується не тільки блогерів і рекламних послуг. Якщо ви платите за послугу, товар, то зацікавлені в тому, щоб ваші домовленості, тобто умови вашого договору, були оформлені таким чином, щоб у разі порушення зобов’язань ви мали можливість звернутися до суду", — пояснила Сегеда.

На її думку, цей судовий процес вказує на два важливих моменти:

Треба більш виважено ставитися до замовлень подібних послуг; Письмовий договір дозволяє захищати свої права в суді й отримувати відшкодування.

Сегеда каже, що спори, пов’язані з використанням інтернету, не рідкість. Адже це публічний простір, майданчик для висловлювань, публікацій та реклами. Так, часто судові справи виникають не тільки через спірні рекламні правовідносини, а й щодо публікацій — особливо з приводу спростування недостовірної інформації.

"Звертаю увагу користувачів інтернету та соціальних мереж на те, що ваші сторінки використовуються вами як засоби масової інформації. Судом це встановлюється при розгляді справи. Часто з цього приводу судові спори — про захист честі та гідності", — підкреслює Сегеда.

Адвокат повідомила, що рішення суду першої інстанції може бути оскаржено. Воно набуває чинності після розгляду апеляційною інстанцією, якщо апеляційна скарга буде подана.

"Я можу сказати, що цей судовий прецедент при будь-якому результаті його рішення вже цікавий і повчальний, тому що він повинен навчити "блогерів"-рекламників ставитися до прийнятих на себе зобов’язань відповідально", — вважає правозахисниця.

Вона резюмує, що несумлінність в інтернет-рекламі або просуванні сайту, акаунтів, сайтів зустрічається часто, тому важливо укладати договори письмово і максимально чітко обумовлювати результат таких послуг.

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