Суд над блогером: за что оштрафовали Diva Olivka и как она комментирует скандал

Этот судебный кейс может стать поучительным для блогеров и рекламщиков

Блогерство – уже давно полноценная профессиональная деятельность, с помощью которой зарабатывают на жизнь. Такой вид бизнеса, какой и любой другой, не обходится без проблем, перерастающих в судебную плоскость. Один из таких прецедентов произошел с блогером Алевтиной Черкашиной, известной как Дива Оливка (diva_olivka). Суд постановил взыскать с нее 250 тыс. грн штрафа из-за проваленного конкурса в Instagram.

"Телеграф" разобрался в истории и узнал мнения всех сторон конфликта.

Как говорится в решении Хозяйственного суда города Киева, предприниматель Вероника Синица заявила о нарушении блогером условий договора, потребовав компенсацию в размере 1,25 млн грн. Инста-дива проводила розыгрыш, который, согласно договору, должен был увеличить число подписчиков на страницах спонсоров до 50 тысяч. За это ей обязались выплатить 500 тыс. грн. Но giveaway провалился. Как сказано в документе, исполнителем выступала Синица, а заказчиком – еще одна предпринимательница, Вероника Чучун. Блогер Черкашина – посредник, привлеченный для рекламирования. Подробнее с решением суда можно ознакомиться на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Позиция блогера

Блогер, ютубер, певица Diva Olivka получила известность благодаря съемке комедийных роликов. Сейчас за ее страницей в Instagram следит 1,3 млн человек.

В беседе с "Телеграфом" Алевтина заявила, что судебный процесс ещё идет, а законное решение вступит в силу через полгода-год. По словам девушки, в судебной системе Украины не было похожих прецедентов, поэтому приходится с нуля прокладывать дорогу для развития права в сфере блогинга.

Как рассказала Алевтина, год назад она первый раз в жизни решилась провести конкурс и наняла Синицу как организатора. В последнее время блогеру кажется, что конфликт мог быть заранее организованной схемой для заработка и пиара со стороны Синицы. К такому выводу Алевтина пришла из-за ряда совпадений.

"Договор, формулировки которого можно трактовать очень вольно, дешёвые призы, высокий гарант — неужели опытный организатор не понимал, что аудитории не будет интересен шоколад за 91 подписку в то время, как другие блогеры дарят автомобиль марки Porsche за 48 аккаунтов, на которые нужно подписаться? Кроме того, удивительным совпадением стало то, что девушка, которая общалась со мной в роли ассистентки и личной помощницы Синицы, после оказалась человеком, который увеличил сумму иска до 1,25 млн грн за счёт договора, который мог быть подписан задним числом", — рассказала нам Алевтина.

По ее словам, она была в шоке, увидев исковое заявление.

Блогер отмечает, что сначала была готова отпустить свои потери (финансовые и репутационные), "лишь бы больше не видеть эти лица".

"Я очень спокойный и миролюбивый человек, всегда стараюсь найти общий язык и заключить мир. Но сейчас речь идёт о клевете и нарушении моих прав. Поэтому мы с моей командой будем идти до конца с целью установить справедливость, — заявила Алевтина. — О том, кто на самом деле нарушил договор и понесёт ответственность, мы сможем говорить лишь с законным решением суда на руках. Посты в Инстаграме и статьи без надлежащих документов под ними — это пустой шум, который мне, конечно, неприятен, но не более".

Дива Оливка добавила, что ситуация никак не сказывается на ее карьере.

"Я стою у истоков блогинга Украины, уже много лет работаю, плачу налоги и успешно осуществляю коллаборации. Наверное, если бы за мной было замечено безответственное поведение, я бы сейчас не сотрудничала с ведущими брендами на рынке. Многие возвращаются по 3,5, 7 раз", — заявила блогер.

Алевтина резюмирует, что хозяйственный спор — это обычное дело в практике любого бизнеса.

Позиция заявителя

На своей странице в Instagram Вероника Синица сообщила, что разбирательство длилось с августа 2020 года и таки удалось выиграть суд в деле против блогера, не выполнившего обязательства по контракту.

Предпринимательница пишет, что Черкашина обратилась к ней в агентство I Am Influencer, попросив организовать именной giveaway. Проект реализовывали в партнерстве с Вероникой Чучун, которую Синица называет опытным организатором именных розыгрышей.

По словам Синицы, блогер должна была обеспечить приход в 50 тыс. пользователей на профили более 80 спонсоров. Девушка пишет, что была внесена предоплата – 250 тыс. грн. Блогер сделала необходимые пост и сториз, что привело к притоку более 20 тыс. подписчиков.

"Это хороший результат и Алевтина бы могла выполнить свои обязательства, если бы не одно "но". Она решила завершить именной розыгрыш и остановить его ровно на половине, аргументировав тем, что ей больше не выгодно делать посты и продолжать, — рассказывает Синица. — Мы просили сделать еще один пост, предлагали помочь в закупке рекламы у других блогеров, чтобы она могла выполнить гарант, напоминали о пункте договора, в котором говорится, что исполнитель обязуется делать необходимое количество постов и сториз для достижения цели. Но на каждую нашу просьбу и предложение получали категорическое "нет".

После чего предприниматели решили обратиться к юристам и в суд.

Синица резюмирует, что правильно подписанный договор защищает все стороны.

Мнение адвоката

Как рассказала в комментарии "Телеграфу" адвокат Юлия Сегеда, подобных споров в судах довольно много. "Блогер" – скорее разговорный термин, в данной ситуации в юридическом аспекте инста-дива выступала в правоотношениях как физическое лицо-предприниматель (ФЛП), предоставляя по договору рекламные услуги. Как договорились в документе стороны, результатом должно было стать увеличение количества подписчиков.

"По законодательству у нас свобода договорных отношений. Так что стороны пришли к соглашению по таким условиям и заключили договор, по которому блогер-ФЛП получила предоплату и взяла на себя определенные обязанности", — разъяснила адвокат.

Правозащитница отмечает, что официальное заключение договора – правильный шаг. В своей практике Сегеда сталкивалась с тем, что часто с блогерами заключаются лишь устные договоренности, а деньги перечисляются на карту без указания назначения платежа. В таком случае возместить ущерб, если обязательства не выполнены, трудно.

"Если ваши договоренности оформлены юридически, то вы имеете шанс получить возмещение в суде в случае их нарушения. Это касается не только блогеров и рекламных услуг. Если вы платите за услугу, товар, то заинтересованы в том, чтобы ваши договоренности, то есть условия вашего договора, были оформлены таким образом, чтобы в случае нарушения обязательств у вас была возможность обратиться в суд", — пояснила Сегеда.

По ее мнению, этот судебный процесс указывает на два важных момента:

Надо более взвешенно относиться к заказам подобных услуг; Письменный договор позволяет защищать свои права в суде и получать возмещение.

Сегеда говорит, что споры, связанные с использованием интернета, не редкость. Ведь это публичное пространство, площадка для высказываний, публикаций и рекламы. Так, часто судебные дела возникают не только из-за спорных рекламных правоотношений, а и относительно публикаций - особенно по поводу опровержения недостоверной информации.

"Обращаю внимание пользователей интернета и социальных сетей на то, что ваши страницы используются вами как средства массовой информации. Судом это устанавливается при рассмотрении дела. Часто по этому поводу судебные споры — о защите чести и достоинства", — подчеркивает Сегеда.

Адвокат сообщила, что решение суда первой инстанции может быть обжаловано. В силу оно вступает после рассмотрения апелляционной инстанцией, если апелляционная жалоба будет подана.

"Я могу сказать, что этот судебный прецедент при любом исходе его решения уже интересен и поучителен, потому что он должен научить "блоггеров"-рекламистов относиться к принятым на себя обязательствам ответственно", — считает правозащитница.

Она резюмирует, что недобросовестность в интернет-рекламе или продвижении сайта, аккаунтов, сайтов встречается часто, поэтому важно заключать договоры письменно и максимально четко оговаривать результат таких услуг.

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