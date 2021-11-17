Анна Тринчер и Александр Волошин разошлись? Что происходит между популярными блогерами

Лишь недавно влюбленные вернулись из отпуска

Александр Волошин известный скандальный блогер и бойфренд украинской певицы Анны Тринчер, недавно судимый за "злостное неповиновение перед полицией", намекнул, что пара разошлась.

Известный блоггер Александр Волошин и украинская певица Анна Тринчер

На странице в Instagram парень опубликовал историю, в которой заявил, что не хочет сейчас отношений, а планирует сфокусироваться на работе.

"Сказать честно, я не хочу отношений… Думаю, в 30 лет можно начать искать себе девушку, но сейчас хочу сфокусироваться на работе…", — написал Волошин.

Анна Тринчер прокомментировала историю Александра Волошина

Позже эту же историю репостнула Анна Тринчер и подписала: "Фокусируйся. Удачи." Также певица добавила, что ей необычно самой просыпаться и готовить завтраки.

Украинская певица рассказывает, что самой просыпаться необычно

Анна Тринчер также отметила, что несмотря ни на что премьера клипа, в котором снимался Александр, и композиции завтра все же состоится.

Тринчер подтверждает, что премьера ее композиции завтра все равно состоится

Что же послужило причиной возможного расставания ни Александр, ни Анна пока не пишут.

Александр Волошин — широкой публике стал известен тем, что для видео отобрал будто бы подаренный маленькой девушке Iphone. Сейчас у известного блогера 469 тысяч подписчиков в Instagram и 1,7 миллиона подписчиков в Tik Tok.

Анна Тринчер стала известна после сериала школа, где она сыграла одну из главных ролей. Также она записывает песни, последняя ее песня называется "По губам".

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал о разводе еще одной известной пары Саши и Игоря Пустовит.