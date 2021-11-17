Укр

Анна Тринчер и Александр Волошин разошлись? Что происходит между популярными блогерами

Автор
Яна Мосийчук
Дата публикации
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Автор
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Известная пара, возможно, уже не вместе Новость обновлена 17 ноября 2021, 16:32
Известная пара, возможно, уже не вместе

Лишь недавно влюбленные вернулись из отпуска

Александр Волошин известный скандальный блогер и бойфренд украинской певицы Анны Тринчер, недавно судимый за "злостное неповиновение перед полицией", намекнул, что пара разошлась.

Известный блоггер Александр Волошин и украинская певица Анна Тринчер
Известный блоггер Александр Волошин и украинская певица Анна Тринчер

На странице в Instagram парень опубликовал историю, в которой заявил, что не хочет сейчас отношений, а планирует сфокусироваться на работе.

"Сказать честно, я не хочу отношений… Думаю, в 30 лет можно начать искать себе девушку, но сейчас хочу сфокусироваться на работе…", — написал Волошин.

Анна Тринчер прокомментировала историю Александра Волошина
Анна Тринчер прокомментировала историю Александра Волошина

Позже эту же историю репостнула Анна Тринчер и подписала: "Фокусируйся. Удачи." Также певица добавила, что ей необычно самой просыпаться и готовить завтраки.

Украинская певица рассказывает, что самой просыпаться необычно
Украинская певица рассказывает, что самой просыпаться необычно

Анна Тринчер также отметила, что несмотря ни на что премьера клипа, в котором снимался Александр, и композиции завтра все же состоится.

Тринчер подтверждает, что премьера ее композиции завтра все равно состоится
Тринчер подтверждает, что премьера ее композиции завтра все равно состоится

Что же послужило причиной возможного расставания ни Александр, ни Анна пока не пишут.

Александр Волошин — широкой публике стал известен тем, что для видео отобрал будто бы подаренный маленькой девушке Iphone. Сейчас у известного блогера 469 тысяч подписчиков в Instagram и 1,7 миллиона подписчиков в Tik Tok.

Анна Тринчер стала известна после сериала школа, где она сыграла одну из главных ролей. Также она записывает песни, последняя ее песня называется "По губам".

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал о разводе еще одной известной пары Саши и Игоря Пустовит.

Теги:
#Анна Тринчер #Александр Волошин
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