Анна Трінчер і Олександр Волошин розійшлись? Що відбувається між популярними блогерами

Лише нещодавно закохані повернулись з відпустки

Відомий скандальний блогер Олександр Волошин і бойфренд української співачки Анни Трінчер, якого нещодавно судили за "злісну непокору перед поліцією", натякнув, що пара розійшлася.

Відомий блогер Олександр Волошин та українська співачка Анна Трінчер

На сторінці в Instagram хлопець опублікував історію, в якій заявив, що не хоче зараз відносин, а планує сфокусуватись на роботі.

"Сказати чесно, я не хочу стосунків… Гадаю, в років 30 можна почати шукати собі дівчину, але зараз хочу сфокусуватися на роботі…", — написав Волошин.

Анна Трінчер прокоментувала історію Олександра Волошина

Пізніше цю ж історію репостнула Анна Трінчер і підписала: "Фокусуйся. Успіхів." Також співачка додала, що їй незвично самій прокидатись і самій готувати сніданки.

Українська співачка розповідає, що самій прокидатись незвично

Анна Трінчер зауважила, що не зважаючи ні на що премʼєра кліпу, в якому знімався Олександр, та композиції завтра все ж відбудеться.

Анна Трінчер підтверджує, що прем'єра її композиції завтра все одно відбудеться

Що ж стало причиною можливого розлучення, ні Олександр, ні Анна поки що не пишуть.

Олександр Волошин широкому загалу став відомий тим, що задля відео відібрав ніби то подарований маленькій дівчині IPhone. Зараз відомий блогер має 469 тисяч підписників в Instagram і 1,7 мільйона підписників у Tik Tok.

Анна Трінчер стала відомою після серіалу школа, де вона зіграла одну з головних ролей. Також вона записує пісні, остання її пісня має назву "По губам".

Раніше "Телеграф" детально розповідав про розлучення ще однієї відомої пари Саші Бо та Ігоря Пустовіта.