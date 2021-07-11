Забравший у ребенка iPhone блогер "разбил" отцу телефон (видео)

Известный блогер Александр Волошин, который недавно хайпанул с подаренным айфоном для маленькой девочки в центре Киева, чуть не довел своего отца до слез.

На своей личной странице в Инстаграме Волошин опубликовал видео розыгрыша родителя, который 7 июля отметил день рождения. Для того, чтобы сделать своему отцу подарок, блогер решился на жесткий пранк.

Так, Александр якобы снимал социальное видео и попросил своего родного человека принять участие в съемке. Когда запись уже шла, блогер разбивает старый iPhone отца, где сохранены все его контакты. Мужчина вне себя от ярости и не знает, что делать, собирая кусочки и ища свою сим-карту на асфальте. Когда ситуация начинает накаляться, Волошин-младший достает его телефон в целости и сохранности и также дарит новый iPhone 12.

Как оказалось, парень разбил вовремя подмененный муляж. В розыгрыше приняла участие и мама блогера.

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В комментариях подписчики Александра припомнили его хайп с девочкой: "А теперь нужно отобрать новый телефон, как у девочки (шутка)", "А потом забрал и сказал это реквизит", "было бы смешнее ,если бы в конце ты сказал, бать прости но это реквизит".

Напомним, что 8 июля Волошин выпустил клип под названием "Все повелись", но его премьера провалилась.