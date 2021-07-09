"В ожидании самца": Бузова выставила пятую точку в африканском бассейне (фото, видео)

Скандальная звезда российского шоу-бизнеса Ольга Бузова, на которую обрушилась волна критики из-за театральной игры во МХАТе, сейчас находится на съемках нового проекта в Африке.

Звезда реалити "Дом 2" делится со своими многомиллионными фанатами в соцсети стильными, но в тоже время смешными кадрами с командировки. В этот раз Бузова опубликовала новый пост, к которому прикрепила фото. На нем телеведущая якобы нежится в бассейне в нежно-розовом купальнике, хотя и отмечает, что вода очень холодная. Особый акцент на снимке Ольга сделала на своих ягодицах.

"Фото из серии - ожидание/реальность. Ожидание вы видите - реальность у меня в сторис. В бассейн невозможно залезть, точнее, это, конечно можно сделать, но заболеть не хочется. Вода ледяная", - пишет Бузова.

Многие тут же начали расписывать, что 35-летняя телеведущая злоупотребила фотошопом, но девушка заранее выложила в сториз видео, в котором развенчивает это.

Кроме обвинений в коррекции фото можно выделить забавные комментарии других пользователей соцсети.

Как сообщалось ранее, один из известных спортивных комментаторов России, который был внесен в "черный список" Минкульта, буквально довел Ольгу Бузову до слез во время прямого эфира.