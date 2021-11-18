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Анна Трінчер виходить заміж за скандального блогера: рідні співачки не схвалили

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Успішні молоді блогери оголосили про заручини Новина оновлена 18 листопада 2021, 12:42
Успішні молоді блогери оголосили про заручини

20-річна співачка сказала "Так" Олександру Волошину

У четвер, 18 листопада, стало відомо, що 24-річний український блогер Олександр Волошин та співачка Анна Трінчер готуються стати чоловіком та дружиною. Хоча до цього закохані подавала вигляд, що вони нібито розійшлися.

Про свої заручини пара розповіла в ексклюзивному інтерв’ю "КП в Україні".

Виявляється, Волошин, якого нещодавно судили за "злісну непокору перед поліцією", зробив пропозицію дівчині ще 22 жовтня. Хлопець влаштував справжній сюрприз із байкерами, під’їхавши до Анни на чорному байку та з букетом троянд. До підготовки до весілля пара поки не приступала, але думають робити це після Нового року.

У програмі "ЖВЛ" на телеканалі "Україна" Трінчер зізналася, що її рідні були неприємно шоковані цією новиною. Співачка не почула слова підтримки ні від мами, ні від бабусі, ні від тітки.

"Кажу: "Мам, ну ти що, серйозно?" Щойно з бабусею зіпсували мені найважливіший сюрприз у житті", – згадала зірка.

Анна Трінчер із мамою Жанною Гуренко
Анна Трінчер із мамою Жанною Гуренко
Співачка з бабусею
Співачка з бабусею

У мережі Трінчер виклала відео, як Волошин робив їй пропозицію руки та серця.

Нагадаємо, що Олександр Волошин став відомим у медіапросторі після хайпу з подарованим айфоном маленькій киянці. У липні блогер розіграв рідного батька, нібито розбивши його телефон.

Як повідомляв раніше "Телеграф", у Росії колишній хлопець спортсменки Наталії Данилової подав на неї до суду, де просить стягнути з дівчини всі витрачені на неї гроші за кілька років стосунків.

Теги:
#Блогери #Анна Трінчер #Олександр Волошин
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