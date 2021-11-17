Борг за манікюр та прокладки: відомий фітнес-тренер вирішив помститися колишній незвичайним способом

Суперечка виникла між відомими в російському Єкатеринбурзі спортсменами

У Росії почався незвичайний судовий процес за фактом розриву відносин, де хлопець вирішив стягнути зі своєї дівчини все витрачене на неї за два роки — 625 000 рублів. Позивач настільки образився, що вирішив повернути все до копійки, не забувши ні про витрати на манікюр, ні про прокладки.

За інформацією місцевих ЗМІ, пара є досить відомою в Єкатеринбурзі: 30-річна Наталія Данилова — майстер спорту з легкої атлетики та регіональний директор мережі спортклубів. А її колишній бойфренд – відомий у цьому місті фітнес-тренер.

Наталія Данилова — майстер спорту з легкої атлетики

За словами дівчини, розлучилися вони ще рік тому після 2 років стосунків через те, що Наталя не бачила їхнього спільного майбутнього.

"Він пішов з величезною образою і злістю на мене за те, що я з ним так вчинила. Минув рік, і ось ні з того ні з сього з’явився позов", — нарікає росіянка.

Колишній Наталії зазначив, що нібито давав їй гроші у борг на погашення іпотеки за житло, де вони разом мешкали ці два роки.

Позов до колишньої дівчини після 2 років стосунків

Крім того, "джентльмен" хоче повернути 25,9 тис. рублів, витрачених на дрібні потреби Наталії (манікюр, їжа, засоби гігієни), 30 тис. — на адвоката і ще 10 тис. — на держмито і кореспонденцію в суді.

Екс-бойфренд згадав Наталії дрібні витрати

Після того, як Наталя оприлюднила історію, її екс-бойфренд відповів публікацією у Instagram фотографії із середнім пальцем та підписом: "Ви не знаєте і половини".

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