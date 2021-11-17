Борг за манікюр та прокладки: відомий фітнес-тренер вирішив помститися колишній незвичайним способом
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Суперечка виникла між відомими в російському Єкатеринбурзі спортсменами
У Росії почався незвичайний судовий процес за фактом розриву відносин, де хлопець вирішив стягнути зі своєї дівчини все витрачене на неї за два роки — 625 000 рублів. Позивач настільки образився, що вирішив повернути все до копійки, не забувши ні про витрати на манікюр, ні про прокладки.
За інформацією місцевих ЗМІ, пара є досить відомою в Єкатеринбурзі: 30-річна Наталія Данилова — майстер спорту з легкої атлетики та регіональний директор мережі спортклубів. А її колишній бойфренд – відомий у цьому місті фітнес-тренер.
За словами дівчини, розлучилися вони ще рік тому після 2 років стосунків через те, що Наталя не бачила їхнього спільного майбутнього.
"Він пішов з величезною образою і злістю на мене за те, що я з ним так вчинила. Минув рік, і ось ні з того ні з сього з’явився позов", — нарікає росіянка.
Колишній Наталії зазначив, що нібито давав їй гроші у борг на погашення іпотеки за житло, де вони разом мешкали ці два роки.
Крім того, "джентльмен" хоче повернути 25,9 тис. рублів, витрачених на дрібні потреби Наталії (манікюр, їжа, засоби гігієни), 30 тис. — на адвоката і ще 10 тис. — на держмито і кореспонденцію в суді.
Після того, як Наталя оприлюднила історію, її екс-бойфренд відповів публікацією у Instagram фотографії із середнім пальцем та підписом: "Ви не знаєте і половини".
Нагадаємо, актриса Ксенія Мішина розставила всі крапки у питанні про стосунки із Сашком Еллертом.
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