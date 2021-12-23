20-річна українська співачка зібралася збільшити груди: вже призначено дату операції

Незважаючи на юний вік, артистка наважилася на пластичну операцію.

Зірка серіалу "Школа", популярна українська співачка та блогер 20-річна Анна Трінчер, яка раніше повідомила про свої заручини з 24-річним блогером Олександром Волошиним, вирішила в такому юному віці лягти під ніж пластичного хірурга.

Анна незадоволена розміром своїх грудей, і тому вирішила її збільшити. Про своє рішення дівчина повідомила на своїй сторінці в Інстаграм.

"Дата операції призначена. Трясуся... боюся... але дуже вже мрію прокинутися" — написала у себе в соцмережі артистка, запропонувавши своїм передплатникам допомогти їй вибрати розмір грудей, який вона потім зробить.

Трінчер прикріпила до публікації три знімки, на яких позує з трьома різними розмірами грудей – з 3, 2,5 та 3,5. Саме між цими варіантами і не може визначитися дівчина, хоч і зазначає, що їй найбільше подобається третій розмір.

Анна Трінчер з 3-м розміром грудей

Анна Трінчер з розміром грудей 2,5

Анна Трінчер з розміром грудей 3,5

У коментарях передплатники зазначили, що 2,5 розмір виглядатиме найкраще: акуратно та натурально. Серед тих, хто відповів співачці, можна побачити її колег "по цеху": Ірину Кудашову, Карину Чернявську та Олю Цибульську.

Нагадаємо, що коханий Анни Трінчер, Олександр Волошин, став відомим у медіапросторі після хайпу з подарованим айфоном маленькій киянці. У липні блогер розіграв рідного батька, нібито розбивши його телефон.