Стужук показала, як виглядає в білизні після слів хірурга Трінчер про "огидні" груди (фото)

У мережі між Софією Стужук та Анною Трінчер спалахнув скандал.

Останнім часом "мода" на пластичну хірургію лише зросла серед знаменитостей. Багато акторок, співачок і блогерів активно собі щось збільшують, щось зменшують, щось вколюють і т.д. У цей "вир" потрапила і юна українська співачка та блогер Анна Трінчер. У свої 20 років вона зважилася на операцію зі збільшення грудей.

На початку січні 2022-го року Анні зробили "нові" груди, а вже через тиждень, 19 січня, дівчина вперше вийшла у світ без обов'язкового бандажа, який потрібно носити місяць після таких операцій. На це одразу відреагував її пластичний хірург, який "налаяв" співачку за те, що вона зняла корсет.

Також він зазначив, що якщо Анна не носитиме бандаж, то у неї будуть "такі ж огидні груди, як у Стужук". Нагадаємо, що Софія Стужук збільшила груди до четвертого розміру навесні 2021 року в Туреччині.

Блогерка не пропустила можливості відповісти на критику на свою адресу. На своїй сторінці вона опублікувала у сторіс відео, на якому процитувала лікаря Трінчер, показавши хейтеру середній палець. Дівчина нікого не відзначала, ні лікаря, ні співачку, лише написала, що всі знають, кому це відправити.

Пізніше на сторінці Стужук з’явилися нові сторіс, на яких вона постала в гарній спідній білизні, підкресливши свої пишні груди і підтягнуту фігуру.

Раніше "Телеграф" писав, що Софія Стужук перестала приховувати свого коханого. Блогерка активно постить фото з ним у себе в соцмережах, проте його обличчя поки не показує.