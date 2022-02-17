Найпопулярніша українська блогерка назвала себе "русской" і потрапила у гучний скандал

Софія Стужук не перестає потрапляти у скандали.

У середу, 16 лютого, в Україні вперше відзначили нове державне свято – День єднання, який президент України Володимир Зеленський запровадив напередодні. Проте, мабуть, не всі українці ще знають про нововведення у святковому календарі, зокрема популярна українська блогерка Софія Стужук, яка зараз відпочиває в Дубаї.

На своїй сторінці в Інстаграм 16 лютого, в День єднання, Софія опублікувала кілька сторіс, в яких вона показала, як вони з подругою займаються шопінгом. І в одному з роликів Стужук назвала себе "русской". На відео була зображена лише подруга Софії, але лаконічний підпис говорить сам за себе.

"Обережно, "русские" у Дубаї" — написала Стужук.

Мабуть, блогерка одразу почала отримувати негативні відгуки та повідомлення на своє відео, адже незабаром після публікації сторіс було вилучено.

Зазначимо, що Софія "любить" потрапляти у різні скандальні ситуації. Наприклад, після того, як співачка Ганна Трінер зробила собі пластику грудей, між артисткою та блогеркою спалахнув конфлікт через невтішні висловлювання з приводу грудей Стужук.

А ще раніше "Телеграф" писав, що Софія Стужук нарвалася на критику за своє посвячення покійному чоловікові Дмитру Стужуку. Блогерку звинуватили в лицемірстві, бо ввечері вона весело проводила час на дівич-вечорі.