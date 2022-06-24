"Это не от Бога, это не по-христиански": блогерша Анна Алхим отличилась высказыванием об украинском языке

Блогерша считает, что переходить на украинский язык необязательно.

Популярная украинская блогерша Анна Алхим, которая ранее снялась в украинской комедии "Любовь и блогеры", шокировала сеть новым заявлением. Инстадива считает, что украинцы не обязаны разговаривать на государственном языке, и никто не имеет права принуждать их делать это, ведь Украина — свободная страна.

Свою позицию по поводу украинского языка Анна рассказала в интервью Рамине Эсхайкзай в рамках программы "Ходят слухи". Блогерша отметила, что пыталась отказаться от русского языка и разговаривать на украинском, тем более, что после начала войны она переехала в Ужгород. Однако так как ей встречались исключительно русскоговорящие люди, она отказалась от этой идеи.

Алхим отметила, что также не может перейти на украинский язык из-за того, что очень быстро разговаривает, чего не может делать говоря на родном языке. Однако и на этом причины не закончились. Блогерша считает, что переход на украинский — это не показатель патриотизма. Помимо этого, девушка заявила, что заставлять людей говорить на украинском — это не по-христиански.

"Это не от Бога, это не по-христиански — заставлять людей говорить на украинском языке. Не то чтобы я против. Я за! Я готова говорить, но насильно — зачем? Это бред", — добавила Алхим.

В комментариях под видео подписчики Рамины Эсхайкзай отметили, что разочарованы, что в Украине есть такие люди, как Алхим. Многие считают, что она недалекая, и сочувствуют Рамине, что ей пришлось записывать интервью с этой блогершей.

Отметим, что ранее Анна Алхим долгое время поддерживала политику кровавого диктатора владимира путина. Однако после первых обстрелов Днепра, где и жила блогерша, она резко изменила свое мнение, и начала выступать против войны.

Ранее "Телеграф" писал, что еще одна украинская блогерша София Стужук заявила, что не считает россию причастной к геноциду украинцев. Более того блогерша долго придерживалась молчаливой позиции по поводу войны в Украину. Лишь на 26-й день войны на своей новой странице в Инстаграм Стужук опубликовала пост, в котором заявила, что она ничего не может изменить, а войну развязали "где-то там".